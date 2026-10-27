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Главная / Политика /

Подсчеты «Ведомостей»: БРИКС догоняет Запад по экономическому влиянию в Африке

Это следует из карты внешнеэкономических связей на Африканском континенте
Александр Соколов
Siphiwe Sibeko / REUTERS
Siphiwe Sibeko / REUTERS

Значимость Европы и США в финансово-экономическом влиянии в африканских странах сократилась до 29 и 10%. Страны БРИКС укрепили свои позиции до 16%, причем в Центральной и Восточной Африке занимают уже лидирующие позиции в 19 и 31% соответственно.

Именно такая доля приходится на них в общем объеме африканской торговли, внешнего долга, инвестиций, а также иностранной помощи и денежных переводов. Все это следует из данных ЮНКТАД, Всемирного банка, МВФ, ООН, ОЭСР.

Среди самых экономически независимых стран лидером оказался Алжир. У него подсчитанное внешнее взаимодействие было эквивалентно всего половине ВВП, или в 3 раза меньше среднего по континенту значения.

Масштаб внешнего взаимодействия всей Африки превысил $5,3 трлн, что эквивалентно 1,7 совокупного ВВП.

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