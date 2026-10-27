Подсчеты «Ведомостей»: БРИКС догоняет Запад по экономическому влиянию в Африке

Значимость Европы и США в финансово-экономическом влиянии в африканских странах сократилась до 29 и 10%. Страны БРИКС укрепили свои позиции до 16%, причем в Центральной и Восточной Африке занимают уже лидирующие позиции в 19 и 31% соответственно.