Подсчеты «Ведомостей»: БРИКС догоняет Запад по экономическому влиянию в Африке

Подсчеты «Ведомостей»: БРИКС догоняет Запад по экономическому влиянию в АфрикеЭто следует из карты внешнеэкономических связей на Африканском континенте
Значимость Европы и США в финансово-экономическом влиянии в африканских странах сократилась до 29 и 10%. Страны БРИКС укрепили свои позиции до 16%, причем в Центральной и Восточной Африке занимают уже лидирующие позиции в 19 и 31% соответственно.
Именно такая доля приходится на них в общем объеме африканской торговли, внешнего долга, инвестиций, а также иностранной помощи и денежных переводов. Все это следует из данных ЮНКТАД, Всемирного банка, МВФ, ООН, ОЭСР.
Среди самых экономически независимых стран лидером оказался Алжир. У него подсчитанное внешнее взаимодействие было эквивалентно всего половине ВВП, или в 3 раза меньше среднего по континенту значения.
Масштаб внешнего взаимодействия всей Африки превысил $5,3 трлн, что эквивалентно 1,7 совокупного ВВП.