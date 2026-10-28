Путин провел переговоры с лидерами нескольких стран на полях саммита ФСЭГ

Ливийский политик подчеркнул, что Триполи намерен развивать отношения с Москвой, несмотря на давление западных стран. По его мнению, Россия может сыграть положительную роль в поддержке межливийского диалога. Путин, в свою очередь, сообщил, что Россия увеличила число бюджетных мест для ливийских студентов до 100. Всего в российских вузах обучаются около 1500 граждан Ливии.