Путин провел переговоры с лидерами нескольких стран на полях саммита ФСЭГ

Путин провел переговоры с лидерами нескольких стран на полях саммита ФСЭГОдной из главных тем стало торгово-экономическое сотрудничество
Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидерами Мозамбика, Экваториальной Гвинеи, Ливии, Катара и Ирана на полях восьмого саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в энергетике и вопросы безопасности.
Встречи состоялись накануне третьего саммита «Россия-Африка», который также пройдет в Москве. «Ведомости» собрали основное из переговоров российского президента.
Мозамбик
На переговорах с президентом Мозамбика Даниэлом Франсишку Чапо Путин сообщил, что товарооборот между странами за январь-август 2026 г. практически удвоился.
Путин также отметил расширение образовательных связей. В 2026 г. Россия впервые приняла на стажировку государственных служащих Мозамбика. Кроме того, Москва продолжает увеличивать квоты на обучение мозамбикских студентов в российских вузах.
Чапо, в свою очередь, поблагодарил Россию за содействие в подготовке военных кадров и поддержку в сфере безопасности. Он сообщил, что Мозамбик продолжает сталкиваться с террористическими атаками в провинции Кабу-Делгаду, где расположены значительные запасы природного газа.
Чапо также выразил заинтересованность в расширении сотрудничества в энергетике, добыче и переработке природных ресурсов. Отдельно он поблагодарил Москву за гуманитарную помощь после наводнений, вызванных циклоном «Гезани».
Экваториальная Гвинея
Во время встречи с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого Путин отметил положительную динамику политических отношений, но обратил внимание на снижение торгово-экономического взаимодействия.
«На этом фоне несколько отстает, конечно, сфера торгово-экономического сотрудничества, даже наблюдается некоторый спад. Рассчитываем, что ситуацию может поправить создание межправкомиссии», – заявил российский президент. По словам Путина, страны обладают значительным потенциалом для расширения взаимных поставок продукции и реализации инвестиционных проектов, прежде всего в энергетике и горнодобывающей промышленности.
Президент Экваториальной Гвинеи предложил активизировать работу над соглашениями об экономическом, научно-техническом и промышленном сотрудничестве, а также в области рыболовства.
Отдельное внимание стороны уделили вопросам безопасности. Обианг Нгема Мбасого поблагодарил Россию за содействие в подготовке военных специалистов и усилия по укреплению стабильности в Африке. Он отметил, что Экваториальная Гвинея пока не сталкивалась с террористическими атаками, но учитывает угрозы, существующие в соседних странах.
Путин также сообщил, что Россия ежегодно выделяет 75 стипендий для граждан Экваториальной Гвинеи. Всего в российских учебных заведениях за предыдущие годы подготовили более тысячи специалистов из этой страны.
Ливия
На переговорах с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом Менфи основное внимание было уделено энергетике, инвестициям и вопросам безопасности.
Путин отметил, что взаимодействие России и Ливии в рамках ФСЭГ и ОПЕК+ способствует выработке совместных мер по обеспечению глобальной энергетической безопасности. По его словам, взаимная торговля продолжает развиваться, несмотря на сложную международную обстановку.
Менфи заявил о заинтересованности Ливии в возвращении российских нефтяных компаний на рынок страны. «Мы надеемся, что российские нефтяные компании вернутся в Ливию и окажут влияние на развитие этого жизненно важного сектора нашей страны», – сказал он.
Менфи также предложил расширить взаимодействие в области энергетики, инфраструктуры, восстановления страны, безопасности и военного сотрудничества. Он выразил заинтересованность в продолжении контактов между представителями генеральных штабов двух государств.
Ливийский политик подчеркнул, что Триполи намерен развивать отношения с Москвой, несмотря на давление западных стран. По его мнению, Россия может сыграть положительную роль в поддержке межливийского диалога. Путин, в свою очередь, сообщил, что Россия увеличила число бюджетных мест для ливийских студентов до 100. Всего в российских вузах обучаются около 1500 граждан Ливии.
Иран
На встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом Путин сообщил, что российско-иранский товарооборот за первые восемь месяцев 2026 г. увеличился на 10,4%.
Российский президент подтвердил продолжение строительства атомной электростанции «Бушер» и заявил, что Москва выполняет обязательства по совместным проектам. Лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Путин выразил обеспокоенность региональной напряженностью и надежду на позитивное развитие событий.
Пезешкиан поблагодарил Россию за политическую и экономическую поддержку. Он заявил, что страны региона способны самостоятельно решать возникающие проблемы без участия США, и выступил за укрепление многополярного миропорядка.
Кроме того, президент Ирана сообщил о готовности провести фестиваль российской культуры в Тегеране и подтвердил, что вопросы, связанные с открытием корреспондентского пункта ВГТРК в иранской столице, уже решены.
Катар
На переговорах с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом аль Тани Путин подчеркнул значение координации двух стран для стабильности мирового газового рынка.
Российский президент сообщил, что товарооборот России и Катара вырос на 10%, хотя его абсолютные объемы остаются небольшими. Он также отметил участие катарского инвестиционного агентства в акционерном капитале крупных российских компаний и развитие партнерства с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Отдельной темой стала ситуация на Ближнем Востоке. Путин отметил значение Исламабадского меморандума, подписанного в июне при посредничестве Катара и Пакистана.
Эмир Катара выразил обеспокоенность последствиями напряженности между США и Ираном, включая кризис в Ормузском проливе и энергетической сфере. «Мы очень ценим роль России в поиске скорейшего решения этого кризиса. Мы также очень рассчитываем на вас в том, что касается урегулирования ситуации в Ормузском проливе и других кризисов в регионе», – заявил он.
Катарский лидер также выразил надежду на содействие Москвы в урегулировании палестинского вопроса и обратил внимание на сохраняющиеся гуманитарные проблемы в секторе Газа.