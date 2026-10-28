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Депутатам предложили записаться в группы по связям с парламентами других стран

Среди предлагаемых государств есть и недружественные – Япония, Австралия, Канада, а также Украина
Елена Мухаметшина
Александр Тихонов
Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Депутатам Госдумы нового, IX созыва предложили определиться, в группы связи с парламентами каких зарубежных стран они хотят войти. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в нижней палате. Группы дружбы с зарубежными странами – это традиционный депутатский формат для взаимодействия на парламентском уровне. В новом созыве из европейских стран депутатам предлагают «дружить» лишь с Сербией и Боснией и Герцеговиной. Но готовы депутаты налаживать дружбу с США и Канадой. 

Из стран ближнего зарубежья депутатам предлагают группы по связям с парламентами Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Южной Осетии, а также Украины. Из стран Южной Америки предлагаются Аргентина и Парагвай, Бразилия, Боливия, Венесуэла, Гватемала, Гондурас, Доминикана, Колумбия, Куба, Мексика, Эквадор, Сальвадор, а также Белиз, Коста-Рика, Панама, Перу, Уругвай, Чили.

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