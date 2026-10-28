Депутатам предложили записаться в группы по связям с парламентами других стран

Депутатам Госдумы нового, IX созыва предложили определиться, в группы связи с парламентами каких зарубежных стран они хотят войти. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в нижней палате. Группы дружбы с зарубежными странами – это традиционный депутатский формат для взаимодействия на парламентском уровне. В новом созыве из европейских стран депутатам предлагают «дружить» лишь с Сербией и Боснией и Герцеговиной. Но готовы депутаты налаживать дружбу с США и Канадой.