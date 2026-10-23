Глава «Новатэка» призвал ЕС пересмотреть планы по отказу от российского СПГ

Глава «Новатэка» призвал ЕС пересмотреть планы по отказу от российского СПГПеренаправление поставок на другие рынки вызовет рост мировых цен, предупредил он
Евросоюз (ЕС) в текущих экономических реалиях должен пересмотреть решение о полном отказе от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 г. Об этом 22 октября на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме заявил председатель правления и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон.
Он отметил, что, если решение ЕС останется в силе, ситуация на мировом рынке газа ухудшится. Исключить российский СПГ из мировой экономики нельзя, поэтому объемы сырья, поставляемые сейчас в Европу, будут переправлены на другие рынки, подчеркнул Михельсон.
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