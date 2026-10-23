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Главная / Бизнес /

Глава «Новатэка» призвал ЕС пересмотреть планы по отказу от российского СПГ

Перенаправление поставок на другие рынки вызовет рост мировых цен, предупредил он
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Евросоюз (ЕС) в текущих экономических реалиях должен пересмотреть решение о полном отказе от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 г. Об этом 22 октября на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме заявил председатель правления и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон.

Он отметил, что, если решение ЕС останется в силе, ситуация на мировом рынке газа ухудшится. Исключить российский СПГ из мировой экономики нельзя, поэтому объемы сырья, поставляемые сейчас в Европу, будут переправлены на другие рынки, подчеркнул Михельсон.

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