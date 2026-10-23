Глава «Новатэка» призвал ЕС пересмотреть планы по отказу от российского СПГ

Он отметил, что, если решение ЕС останется в силе, ситуация на мировом рынке газа ухудшится. Исключить российский СПГ из мировой экономики нельзя, поэтому объемы сырья, поставляемые сейчас в Европу, будут переправлены на другие рынки, подчеркнул Михельсон.