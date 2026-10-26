Как президент Лула будет править Бразилией в новый срок при сильной оппозиции

Лула одержал историческую победу, так как с момента становления страны как республики ни один президент, проигравший в первом туре, не выигрывал во втором и тем более не избирался четыре раза, говорит руководитель «Дубравский консалтинга» политтехнолог Павел Дубравский. По словам эксперта, вторые дебаты укрепили рейтинг Лулы не в последнюю очередь из-за попыток Болсонару-младшего унизить действующего главу государства. Так, правый кандидат указал на отсутствие на руке Лулы пальца (мизинца левой руки) – он потерял его в 19 лет, в 1964 г., в результате производственной травмы при работе на металлургическом заводе. «И штаб Лулы да Силвы использовал это по полной программе, чтобы показать оторванность Болсонару от обычных трудящихся», – сказал Дубравский. Он подчеркнул, что противопоставление было основным приемом для победы Лулы. «Лула представлял себя защитником трудового народа. А на дебатах он выглядел солидным государственным деятелем», – подчеркнул политтехнолог. В то время как Болсонару высказывался в отношении оппонента на грани фола, что не добавило ему очков, говорит Дубравский.