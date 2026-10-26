Как президент Лула будет править Бразилией в новый срок при сильной оппозиции

Как президент Лула будет править Бразилией в новый срок при сильной оппозицииПротивники попытаются максимально ограничить его полномочия
Потерпев поражение в первом туре президентских выборов в Бразилии, действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва сумел вырваться вперед и победить во втором с 51,79% голосов против 48,21% у его главного соперника – сына экс-президента Жаира Болсонару (2019–2021) сенатора Флавиу Болсонару. «Мы сделали это, Бразилия! Мы сделали историю на улицах и на выборах, с народом в роли главного героя пути, который еще далеко не завершен. Демократия победила, надежда окрепла, и Бразилия движется вперед. Эта победа – наша. И мы сделаем гораздо больше вместе!» – написал Лула на своей странице в соцсети Х (экс-Twitter). С меньшим энтузиазмом выступил Болсонару-младший. Он заявил журналистам о «невозможности» признать результаты выборов. При этом разница по количеству голосов составляет больше 4 млн в пользу Лулы.
При этом проигравший оппонент Лулы не только не готов признать результаты, а еще и хочет их обжаловать. Он выразил несогласие с решением продлить время голосования на два часа. По словам кандидата, эту меру поддержали «друзья» Лулы да Силвы в верховном федеральном суде. Речь идет о решении от 25 октября, когда незадолго до завершения голосования судья верховного суда Бразилии Криштиану Занин продлил работу избирательных участков. Позднее уточнялось, что дополнительное время предоставили только тем участкам, где еще не были собраны данные о голосовании.
Стоит отметить, что продлить время работы избирательных участков требовал не только Лула, но и сам Болсонару. «Судебных перспектив в оспаривании результатов не просматривается. Флавиу просил продлить время работы участков в нескольких штатах, а Лула – сначала в нескольких штатах, а потом по всей стране. И как раз последнее решение гораздо сложнее оспорить, так как рассыпается главный аргумент Болсонару: об отсутствии равенства бразильцев на выборах. Как раз это решение и обеспечило равенство», – объяснил главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Эксперт подчеркнул, что основная часть преимущества Лулы была обеспечена не теми голосами, которые поступили после решения продлить работу избирательных участков. «В этом контексте показательно, что большинство правых лидеров в Латинской Америке, за исключением Колумбии и Аргентины, уже признали победу Лулы. Хотя уличных манифестаций ожидать можно», – сказал Хейфец.
Лулу уже поздравили президенты России Владимир Путин, Франции Эмманюэль Макрон, Мексики Клаудия Шейнбаум, а также премьер-министр Канады Марк Карни и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Забыл поздравить соседа по Западному полушарию президент США Дональд Трамп, который почти открыто поддерживал Болсонару. На момент сдачи номера в печать ни сам американский лидер, ни члены его администрации, включая сотрудников пресс-службы, не обсуждали итоги президентских выборов в Бразилии. В годы президентства Болсонару-старшего между США и Бразилией активно развивалось сотрудничество, а самого экс-президента называли «Трампом из тропиков» ввиду схожести их внутри- и внешнеполитической повесток.
Лула одержал историческую победу, так как с момента становления страны как республики ни один президент, проигравший в первом туре, не выигрывал во втором и тем более не избирался четыре раза, говорит руководитель «Дубравский консалтинга» политтехнолог Павел Дубравский. По словам эксперта, вторые дебаты укрепили рейтинг Лулы не в последнюю очередь из-за попыток Болсонару-младшего унизить действующего главу государства. Так, правый кандидат указал на отсутствие на руке Лулы пальца (мизинца левой руки) – он потерял его в 19 лет, в 1964 г., в результате производственной травмы при работе на металлургическом заводе. «И штаб Лулы да Силвы использовал это по полной программе, чтобы показать оторванность Болсонару от обычных трудящихся», – сказал Дубравский. Он подчеркнул, что противопоставление было основным приемом для победы Лулы. «Лула представлял себя защитником трудового народа. А на дебатах он выглядел солидным государственным деятелем», – подчеркнул политтехнолог. В то время как Болсонару высказывался в отношении оппонента на грани фола, что не добавило ему очков, говорит Дубравский.
Выборы доказали, что в демократии нет заранее известного результата, подчеркнул Хейфец. По его словам, Лула смог реализовать главную цель своей кампании – активизировать тех избирателей, которые не поддержали его в первом туре. «Например, он привлек к себе часть избирателей выбывшего в первом туре кандидата в президенты писателя Аугусту Кури [набрал 2,89%]», – заметил эксперт. Лула сумел лучше подготовить своего базового избирателя ко второму туру и сыграть на страхах людей в связи с возможным выигрышем Болсонару. А он, считает Хейфец, слишком рано расслабился и не смог капитализировать успех в первом туре.
Несмотря на беспрецедентную для истории Бразилии победу, Луле придется работать с конгрессом, где по итогам выборов значительно увеличилось влияние противостоящих ему правых сил во главе с Либеральной партией Болсонару (PL). Она получила 121 мандат (на 24 места больше по сравнению с нынешним созывом). В целом правые и правоцентристские партии будут контролировать 341 мандат из 513. В сенате PL получила 28 мандатов из 81, выиграв 19 из 54 разыгрываемых мандатов (в сенате обновлялось две трети мандатов).
Луле не привыкать иметь дело с правыми и центристскими политиками, но ситуация на этот раз гораздо сложнее, так как произошло размывание политического центра, продолжил Хейфец. По мнению эксперта, Лула ставит на то, что значительная часть губернаторов и депутатов болсонаристов считаются прагматиками, с которыми можно попробовать договориться, а Лула это умеет.
Что касается возможностей оппозиционного конгресса мешать внешнеполитическому курсу Лулы, то при высокой степени профессионализма МИДа страны напрямую противники вряд ли смогут помешать президенту. Но если будут обсуждаться большие проекты внутри страны с участием России, Китая или США, то тут роль конгресса будет больше и с ним придется договариваться, резюмировал Хейфец.-