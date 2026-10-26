В Москву прибыл премьер-министр Алжира
Премьер-министр Алжира Сифи Гриб прибыл в Москву для участия в третьем саммите «Россия-Африка», сообщило «РИА Новости».
Самолет, на котором прилетел Гриб, приземлился в одном из столичных аэропортов.
В интервью «РИА Новости» посол РФ в Алжире Алексей Соломатин до этого сообщал, что в рамках саммита будут рассмотрены вопросы об экономическом сотрудничестве, достигнуты договоренности между странами, а также заключены новые соглашения.
26 октября помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет 24 двусторонние встречи с лидерами африканских стран в рамках саммита «Россия – Африка» и Форума стран – экспортеров газа.
На саммите «Россия – Африка» 28 октября российский лидер встретится с президентами Египта и Республики Конго, а также премьер-министром Эфиопии. На 29 октября запланированы переговоры с лидерами Бурунди, Намибии, Кении, Судана, Мадагаскара и Зимбабве.
Третий саммит «Россия-Африка» пройдет в Москве 28-29 октября.