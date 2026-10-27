В приграничье утроили запас оборудования на случай атак по объектам ТЭКа

В приграничье утроили запас оборудования на случай атак по объектам ТЭКаДля быстрого реагирования на аварии в энергосистеме создана группировка из 154 000 человек
В приграничье и новых регионах втрое увеличили аварийный резерв оборудования и запчастей на случай атак дронов по энергообъектам. Об этом заявил заместитель директора департамента оперативного управления в ТЭК Министерства энергетики России Виталий Поправка. Он выступал на круглом столе в Совете Федерации, посвященном началу отопительного сезона 2026–2027 гг.
25 и 26 октября участились атаки БПЛА на приграничные регионы, сказал «Ведомостям» военный эксперт Василий Дандыкин. В ночь на 25 октября 2026 г. в результате массированной атаки дронов на Белгород погибли два мирных жителя, пострадали 18, еще порядка 60 человек находятся в пунктах временного размещения, сообщает региональный оперштаб. Спустя день, 26 октября, над Воронежской областью силы ПВО уничтожили 113 дронов, из них 70 – над Воронежем, сообщал губернатор субъекта Александр Гусев. По его данным, ранения получили 17 человек, включая одного ребенка, трое человек погибли.