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Главная / Глобальные идеи /

Российский агроэкспорт в Африку перерастает рамки поставок зерна

Рост спроса поддерживает интерес, но эксперты связывают устойчивые поставки с локальным производством, налаженной логистикой и передачей технологий
Вячеслав Кокуркин
Ведомости
Ведомости

Африканские страны увеличивают импорт продовольствия, но одновременно стремятся развивать собственное сельское хозяйство. По оценке экспертов, к 2035 г. поставки пшеницы и риса могут вырасти на 30–40%. Открываются возможности для импорта удобрений, семян, техники и агротехнологий. При этом устойчивость партнерства будет зависеть от логистики, развития местного производства и способности выстраивать долгосрочные торговые связи.

Африканский размах и российская деловитость

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