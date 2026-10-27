Российский агроэкспорт в Африку перерастает рамки поставок зерна

Африканские страны увеличивают импорт продовольствия, но одновременно стремятся развивать собственное сельское хозяйство. По оценке экспертов, к 2035 г. поставки пшеницы и риса могут вырасти на 30–40%. Открываются возможности для импорта удобрений, семян, техники и агротехнологий. При этом устойчивость партнерства будет зависеть от логистики, развития местного производства и способности выстраивать долгосрочные торговые связи.