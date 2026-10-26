Стоит ли инвестировать в растущий юань

Юань 26 октября достиг четырехлетнего максимума по отношению к доллару, продлив самую длительную серию роста с мая 2026 г., – сейчас курс на рынке Forex составляет 6,6 юаня/$. С начала года показатель потерял 4,3%. Народный банк Китая 26 октября установил курс на уровне 6,7162 юаня/$ – самом высоком со 2 февраля 2023 г. Консенсус-оценка Reuters составляла 6,7659 юаня/$.