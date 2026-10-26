Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,086+0,18%MGTS1 398-0,14%CHKZ14 950-0,66%IMOEX2 491,83+1,1%RTSI975,24+1,16%RGBI111,98+0,16%RGBITR774,54+0,26%
Главная / Инвестиции /

Стоит ли инвестировать в растущий юань

Укрепление рубля может ограничить рост китайской валюты, считают аналитики
Анастасия Брянцева
С начала года вклады в юанях принесли инвесторам 16,71% доходности
С начала года вклады в юанях принесли инвесторам 16,71% доходности / Максим Стулов / Ведомости

Юань 26 октября достиг четырехлетнего максимума по отношению к доллару, продлив самую длительную серию роста с мая 2026 г., – сейчас курс на рынке Forex составляет 6,6 юаня/$. С начала года показатель потерял 4,3%. Народный банк Китая 26 октября установил курс на уровне 6,7162 юаня/$ – самом высоком со 2 февраля 2023 г. Консенсус-оценка Reuters составляла 6,7659 юаня/$.

По отношению к рублю юань с начала года вырос на 90 коп., или на 8,07%, на 26 октября Банк России установил курс юаня на уровне 12,05 руб.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте