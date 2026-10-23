В ЦБ не ждут волны дефолтов на рынке облигаций

Набиуллина рассказала, что в планах изменить регулирование работы рейтинговых агентств. Необходимо, чтобы они оперативнее реагировали на важные события в компаниях. В этот момент агентства должны будут присваивать статус «под наблюдением» и тем самым сигнализировать инвесторам, что рейтинг может быть пересмотрен. Законопроект уже принят в первом чтении.