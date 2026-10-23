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Главная / Инвестиции /

В ЦБ не ждут волны дефолтов на рынке облигаций

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В Банке России не ждут волны дефолтов по облигациям российских компаний, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

«Доля от общего объема корпоративных облигаций, по которым есть дефолты, – это 0,1% всех облигаций в обращении. То есть ни о какой волне речи не идет», – сказала она.

Набиуллина рассказала, что в планах изменить регулирование работы рейтинговых агентств. Необходимо, чтобы они оперативнее реагировали на важные события в компаниях. В этот момент агентства должны будут присваивать статус «под наблюдением» и тем самым сигнализировать инвесторам, что рейтинг может быть пересмотрен. Законопроект уже принят в первом чтении.

«Но здесь тоже не надо бросаться в другую крайность, то есть рейтинг не должен быть таким волатильным и реагировать на каждую новость», – отметила глава ЦБ.

Совет директоров Банка России на заседании 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Такого решения ожидали 25 из 26 опрошенных «Ведомостями» экономистов. Лишь один допустил снижение до 13,75%.

17 июля «Ведомости» писали, что за первые шесть месяцев 2026 г. дефолты допустили 13 компаний против восьми за аналогичный период прошлого года. Четыре из них – эмитенты исключительно цифровых финансовых активов (ЦФА). Доля новых дефолтных компаний составила 1,4% от общего числа эмитентов корпоративных облигаций и ЦФА, а их совокупный публичный долг – около 0,1% от всего рынка корпоративного долга (36,6 трлн руб.).

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