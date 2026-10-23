Банк России снова сохранил ключевую ставку на уровне 14%Такого решения ожидали 25 из 26 опрошенных «Ведомостями» экономистов
Совет директоров Банка России на заседании 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Такого решения ожидали 25 из 26 опрошенных «Ведомостями» экономистов. Лишь один допустил снижение до 13,75%.
Текущее ценовое давление сохраняется повышенным, инфляционные ожидания – высокими, экономика во втором полугодии растет умеренными темпами, пишет ЦБ в релизе. Устойчивый рост цен не снижается и, по оценке регулятора, находится в диапазоне 5-6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях: это требует сдержанного роста совокупного спроса для возобновления снижения устойчивой инфляции. Дальнейшие решения по ставке Центробанк будет принимать в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.
На предыдущем заседании 11 сентября ЦБ впервые за полтора года сделал паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Это было вызвано разовыми факторами, на которые ДКП повлиять не может, объясняла председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Рост потребительской инфляции ускорился в пересчете на год прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях, также значимо повлиял рост цен на топливо, говорила она. Умеренно жесткие денежно-кредитные условия, по словам главы ЦБ, необходимы, чтобы разовое ускорение роста цен не переросло в устойчивую тенденцию.
Инфляция в России с 13 по 19 октября составила 0,05% после 0,11% с 6 по 12 октября, сообщал Росстат. С начала месяца рост цен достиг 1,06%, с начала года – 6,15%. С 29 сентября по 5 октября показатель был на уровне 0,96%, с 22 по 28 сентября – 0,12%, с 15 по 21 сентября – 0,06%, с 8 по 14 сентября – 0,02%, с 1 по 7 сентября 0,05%. Годовая инфляция на 19 октября замедлилась до 6,84% с 7,02% на 12 октября, следует из расчетов «Интерфакса» по методике ЦБ, а по методике Минэкономразвития – до 7,15% с 7,22%.
Именно новый виток роста инфляции и преобладание проинфляционных рисков – главными аргументами за паузу, говорил «Ведомостям» генеральный директор ЦСР Павел Смелов. Среди главных факторов ускорения роста цен в начале октября стало повышение тарифов на ЖКУ, перенесенное с июля, пояснял он. Плановая индексация тарифов в начале октября на 9,9% привела к скачку недельной инфляции на первой неделе октября сразу до 0,96%, но это ожидаемый одноразовый всплеск, отмечал Смелов.
Сложная ситуация с топливом и увеличение транспортных издержек могут поддерживать инфляцию на повышенном уровне до конца года, рассуждал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, компании могут переносить возросшие транспортные и тарифные издержки в потребительские цены на фоне повышенных инфляционных ожиданий и активного потребительского спроса.
Другой важный фактор – бюджетная политика, указывал главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков: обновленный бюджет с дефицитом 7,34 трлн руб. на 2026 г. против 3,79 трлн руб. (1,6% ВВП), заложенных в текущий закон о бюджете, и 5,4 трлн руб. на 2027 г. проинфляционнее прежних допущений ЦБ.
Снижения ставки до 13,75% ожидал лишь экономист, автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев. Это позволило бы снизить проинфляционные риски жесткой ДКП, которые все заметнее проявляются в экономике и бюджетной политике, предполагал он. Повышения ставки не ожидал ни один из опрошенных экспертов. Это было бы крайне рискованным шагом в условиях инвестиционного спада на протяжении уже пяти кварталов, поскольку способно привести к цепной негативной реакции в экономике и на финансовых рынках, предостерегал главный экономист Института экономики роста им. Столыпина Борис Копейкин.