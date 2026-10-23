Банк России снова сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Инфляция в России с 13 по 19 октября составила 0,05% после 0,11% с 6 по 12 октября, сообщал Росстат. С начала месяца рост цен достиг 1,06%, с начала года – 6,15%. С 29 сентября по 5 октября показатель был на уровне 0,96%, с 22 по 28 сентября – 0,12%, с 15 по 21 сентября – 0,06%, с 8 по 14 сентября – 0,02%, с 1 по 7 сентября 0,05%. Годовая инфляция на 19 октября замедлилась до 6,84% с 7,02% на 12 октября, следует из расчетов «Интерфакса» по методике ЦБ, а по методике Минэкономразвития – до 7,15% с 7,22%.