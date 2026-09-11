Банк России сохранил ставку на уровне 14%Это первая пауза за полтора года смягчения денежно-кредитной политики
Совет директоров Банка России на заседании 11 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. Такое решение регулятора ожидало большинство – 23 из 30 – опрошенных «Ведомостями» экономистов. При этом семь аналитиков допускали в сентябре снижение ставки на 25 базисных пунктов (б. п.) до 13,75%, один не исключал даже более решительного шага снижения – на 50 б. п.
Экономика в целом в III квартале растет умеренными темпами, но текущее ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось, говорится в релизе Банка России. По оценке ЦБ, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Также на ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции, среди которых моторное топливо и плодоовощная продукция. Рост цен на моторное топливо проявился и в динамике устойчивой инфляции: диапазон ее оценок повышен до 5–6% в пересчете на год, указывает ЦБ. Годовая инфляция, по оценке на 7 сентября, составила 6,3%. По мере исчерпания этих эффектов и при сдержанном росте совокупного спроса снижение устойчивой инфляции возобновится, уверен регулятор.
Инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка изменились разнонаправленно, но сохраняются повышенными, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.
Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонт, говорится в релизе. Основные проинфляционные риски связаны с дисбалансом спроса и предложения в случае более высокого внутреннего спроса и более продолжительного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях, указывает ЦБ. Повышенные инфляционные ожидания могут усиливать перенос издержек в цены, опасается регулятор. Также сохраняются проинфляционные риски, связанные с длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности, отмечается в релизе. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.
Июльский базовый сценарий Банка России предполагает постепенное снижение структурного первичного дефицита бюджета до нулевого уровня в 2029 г. Параметры бюджетной политики, включая траекторию возвращения к нулевому структурному сальдо, будут дополнительно уточнены в октябрьском прогнозе после внесения правительством в Госдуму новых бюджетных проектировок на среднесрочный период, отмечает ЦБ. Если они будут предполагать более высокий структурный первичный дефицит бюджета, может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика, чем в базовом сценарии, указывает регулятор.
Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.
На прошлом заседании 24 июля ЦБ повысил прогноз диапазона инфляции за 2026 г. до 6–7% с апрельских 4,5–5,5% из-за значимого роста цен на топливо. Также регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки до 14,5–14,6% в 2026 г. и 10,5–12,5% в 2027 г. с 14–14,5% и 8–10% соответственно. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться у цели 4%, рассчитывает регулятор.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания в июле отмечала, что исключить вероятность дальнейшего повышения ставки невозможно. Еще в июльском раунде пространство для снижения ключевой ставки сузилось, говорил зампред Цб Алексей Заботкин в конце августа.
Инфляция в России, по данным Росстата, с 1 по 7 сентября составила 0,05% после снижения цен на 0,01% с 25 по 31 августа, роста на 0,01% с 18 по 24 августа и трех подряд недель снижения цен до этого: с 11 по 17 августа – на 0,02%, с 4 по 10 августа – на 0,06%, с 28 июля по 3 августа – на 0,02%. За период с начала года к 7 сентября цены выросли на 4,72% (в 2025 г. с начала года к 8 сентября рост составил 4,03%).
Инфляционные ожидания населения в августе снизились до 13,7% после 14,7% в июле. Но они остаются повышенными, находясь в диапазоне значений 2024–2025 гг. Наблюдаемая населением годовая инфляция уменьшилась до 14,3% с 15,1% в июле. В то же время ценовые ожидания предприятий увеличились до 21 пункта с 20,4 в июле. Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый предприятиями в следующие три месяца, в августе поднялся до 6,2% с 5,8% в июле.
Более тонкий баланс между снижением и сохранением ключевой ставки возникает из-за неопределенности относительно параметров бюджетного правила, хрупкого равновесия на топливном рынке и последствий для инфляционных ожиданий предстоящего повышения тарифов ЖКХ (планируется с 1 октября), говорит директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.
Пауза позволит регулятору получить больше данных и точнее оценить проинфляционные последствия проблем в логистической и топливной инфраструктуре, считает сотрудник лаборатории макроструктурного моделирования факультета экономических наук НИУ ВШЭ Григорий Жирнов.
При этом до конца года аналитики ожидают еще снижения ключевой. По оценкам Центра макроэкономических исследований ЦМИ Сбербанка, ЦБ может снизить ключевую ставку до 13,75%. В прогнозах ВТБ магистральная прогнозная траектория остается прежней: снижение ключевой ставки до 13,5% к концу года. Директор по макроэкономическому анализу банка Дом.РФ Жанна Смирнова ожидает до конца года еще одно-два снижения до 13,5–13,75%. А главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков – возобновления снижения ставки в октябре и декабре, если базовая инфляция в III квартале сложится ниже прогноза ЦБ в 7% с исключением сезонности.
В рисковом сценарии (ухудшение геополитики, затягивание топливного кризиса, дальнейшее ослабление рубля) ЦБ может сохранить «ключ» на уровне 14% до конца года, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Наиболее мягкий сценарий предлагает доцент Финансового университета Игорь Балынин, который ожидает ставку в диапазоне 10,5–12,5% и инфляцию в 5–6% по итогам 2026 г. Ключевая предпосылка дальнейшего снижения – важность поддержки экономического роста, возможности которой будут увеличиваться при коррекции ключевой ставки вниз, полагает он.