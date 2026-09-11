Банк России сохранил ставку на уровне 14%

Инфляция в России, по данным Росстата, с 1 по 7 сентября составила 0,05% после снижения цен на 0,01% с 25 по 31 августа, роста на 0,01% с 18 по 24 августа и трех подряд недель снижения цен до этого: с 11 по 17 августа – на 0,02%, с 4 по 10 августа – на 0,06%, с 28 июля по 3 августа – на 0,02%. За период с начала года к 7 сентября цены выросли на 4,72% (в 2025 г. с начала года к 8 сентября рост составил 4,03%).