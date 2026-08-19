Инфляционные ожидания граждан России в августе снизились до 13,7%
Инфляционные ожидания населения России в августе снизились до 13,7% после заметного роста месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные опроса инФОМ, проведенного по заказу Банка России.
В июле инфляционные ожидания составляли 14,7%. Наблюдаемая инфляция также уменьшилась – до 14,3% с 15,1%. При этом ожидания относительно инфляции через пять лет выросли до 12,4% с 11,2% месяцем ранее.
Среди россиян, имеющих сбережения, показатель снизился с 13 до 12%. У граждан без сбережений инфляционные ожидания сократились с 16,5 до 15%.
Опрос проводился с 4 по 13 августа среди граждан старше 18 лет. В исследовании приняли участие не менее 2000 человек из 100 населенных пунктов, расположенных в 54 регионах России.
24 июля совет директоров ЦБ принял решение понизить ключевую ставку до 14%. Центробанк заявил, что будет решать, что делать со ставкой, исходя из того, как меняются инфляция, ожидания людей и риски внутри страны и за ее пределами. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила умеренное снижение ставки ускорением инфляции в июне из-за ситуации с топливом. Она также отметила рост инфляционных ожиданий и повысила прогноз по ставке на текущий год до 14,5–14,6%.
Набиуллина также заявила, что Банк России считает временным ускорение инфляции, которое наблюдается в России. Она выразила мнение, что инфляционные ожидания граждан могут снизиться по мере того, как ситуация на топливном рынке в стране будет стабилизироваться.