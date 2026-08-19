Инфляционные ожидания граждан России в августе снизились до 13,7%

24 июля совет директоров ЦБ принял решение понизить ключевую ставку до 14%. Центробанк заявил, что будет решать, что делать со ставкой, исходя из того, как меняются инфляция, ожидания людей и риски внутри страны и за ее пределами. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила умеренное снижение ставки ускорением инфляции в июне из-за ситуации с топливом. Она также отметила рост инфляционных ожиданий и повысила прогноз по ставке на текущий год до 14,5–14,6%.