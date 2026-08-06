ЦБ раскрыл аргументы за сохранение ставки на последнем заседании

Участники обсуждения ключевой ставки Банка России накануне и в день заседания 24 июля рассматривали два варианта: сохранение ставки на уровне 14,25% и снижение на 25 б. п. до 14%. Большинство считало, что пространство для снижения ключевой ставки до конца года сохраняется, хотя и сузилось, говорится в резюме обсуждения. Различия позиций касались сроков снижения: одни выступали за снижение ключевой ставки на заседании 24-го числа, другие – за сохранение с возможностью вернуться к снижению позднее. Предложение повысить ключевую ставку предметно не обсуждалось.