Главные заявления Набиуллиной после снижения ставки ЦБ

Главные заявления Набиуллиной после снижения ставки ЦБИнфляция ускорилась из-за топлива, прогноз по траектории ставки повышен
- Инфляция и инфляционные ожидания
- Экономическая активность
- Денежно-кредитные условия
- Внешние условия и риски
- Будущие решения
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала решение снизить ключевую ставку до 14% годовых. Она заявила об ускорении инфляции в июне из-за ситуации на топливном рынке, отметила рост инфляционных ожиданий и повысила прогнозную траекторию ставки на текущий год до 14,5–14,6%. «Ведомости» собрали основные тезисы из заявления.
Инфляция и инфляционные ожидания
В июне рост цен ускорился. Основными причинами стали ситуация на топливном рынке и возобновление роста цен на плодоовощную продукцию, которая нетипично дешевела весной. Оперативные данные указывают, что удорожание топлива начинает распространяться на цены широкого круга товаров и услуг. Это отразилось на инфляционных ожиданиях, которые в июле значительно выросли.
Бензин Набиуллина назвала важным товаром-маркером, так как он занимает значительную долю в регулярных покупках населения и в издержках компаний. Она допустила, что по мере стабилизации ситуации на топливном рынке инфляционные ожидания могут пойти вниз.
Регулятор не изменил свою оценку устойчивой инфляции и полагает, что во второй половине года она останется вблизи текущих уровней.
Экономическая активность
Динамика ВВП в первом полугодии была положительной. После спада в I квартале, связанного с календарными и погодными факторами, во II квартале экономическая активность умеренно возросла.
Инвестиции компаний восстанавливались, потребление домохозяйств несколько ускорилось, что отчасти было связано с разовыми факторами.
Дальнейшее развитие ситуации зависит от ряда факторов: восстановления компаниями производственных мощностей до конца года и динамики спроса. Предприятия ожидают его замедления.
Постепенное снижение напряженности на рынке труда будет вносить вклад в замедление темпов роста цен.
Денежно-кредитные условия
Ставки денежного рынка и доходности ОФЗ увеличились. Однако с учетом возросших инфляционных ожиданий жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении несколько уменьшилась. Сберегательная активность населения немного снизилась, меняется ее структура.
Кредитование компаний в июне замедлилось, в розничном сегменте происходит оживление, в том числе за счет необеспеченных потребительских займов.
Расходы бюджета складываются значительно выше, чем в прошлые годы. По итогам года ЦБ ожидает более высокой динамики расходов и более высокого структурного дефицита. Первичный структурный дефицит с высокой вероятностью сохранится до 2028 г. включительно.
«Это означает, что при прочих равных денежно-кредитная политика должна обеспечить более сдержанный рост кредитования, чем складывался в II квартале», – пояснила Набиуллина.
Внешние условия и риски
Инфляция в мире продолжает ускоряться, в том числе из-за событий на Ближнем Востоке. Мировые цены на нефть остаются волатильными. ЦБ снизил прогноз цены на нефть на $5 за баррель на всем прогнозном горизонте. Баланс внешней торговли во II квартале складывался ниже ожиданий.
На прогнозном горизонте, по оценке ЦБ, преобладают проинфляционные риски. К ним относятся более медленное снижение напряженности на рынке труда, неопределенность с параметрами бюджета и снижение производственных возможностей некоторых отраслей. Вместе с тем ситуация с временным выбытием мощностей может иметь и дезинфляционные эффекты.
Будущие решения
С учетом новых вводных по бюджету и вероятных вторичных эффектов от произошедшего роста цен требуется более высокая траектория ключевой ставки. Ее диапазон на текущий год повышен до 14,5–14,6%, на следующий – до 10,5–12,5%.
«В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, возможны разные сценарии. Но в любом из них решения Банка России будут направлены на обеспечение возвращения инфляции к 4% на прогнозном горизонте», – заявила Набиуллина.