Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,472-0,88%VEON-RX55,6-5,12%BRZL1 238+7,28%IMOEX2 174,12+1,36%RTSI873,53+1,36%RGBI114,1+1,34%RGBITR765,08+1,34%
Главная / Финансы /

Главные заявления Набиуллиной после снижения ставки ЦБ

Инфляция ускорилась из-за топлива, прогноз по траектории ставки повышен
Михаил Беляев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Главное
  • Инфляция и инфляционные ожидания
  • Экономическая активность
  • Денежно-кредитные условия
  • Внешние условия и риски
  • Будущие решения

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала решение снизить ключевую ставку до 14% годовых. Она заявила об ускорении инфляции в июне из-за ситуации на топливном рынке, отметила рост инфляционных ожиданий и повысила прогнозную траекторию ставки на текущий год до 14,5–14,6%. «Ведомости» собрали основные тезисы из заявления.

Инфляция и инфляционные ожидания

В июне рост цен ускорился. Основными причинами стали ситуация на топливном рынке и возобновление роста цен на плодоовощную продукцию, которая нетипично дешевела весной. Оперативные данные указывают, что удорожание топлива начинает распространяться на цены широкого круга товаров и услуг. Это отразилось на инфляционных ожиданиях, которые в июле значительно выросли.

Бензин Набиуллина назвала важным товаром-маркером, так как он занимает значительную долю в регулярных покупках населения и в издержках компаний. Она допустила, что по мере стабилизации ситуации на топливном рынке инфляционные ожидания могут пойти вниз.

Регулятор не изменил свою оценку устойчивой инфляции и полагает, что во второй половине года она останется вблизи текущих уровней.

Экономическая активность

Динамика ВВП в первом полугодии была положительной. После спада в I квартале, связанного с календарными и погодными факторами, во II квартале экономическая активность умеренно возросла.

Путин: ВВП России вырос на 0,2% за пять месяцев года

Экономика

Инвестиции компаний восстанавливались, потребление домохозяйств несколько ускорилось, что отчасти было связано с разовыми факторами.

Дальнейшее развитие ситуации зависит от ряда факторов: восстановления компаниями производственных мощностей до конца года и динамики спроса. Предприятия ожидают его замедления.

Постепенное снижение напряженности на рынке труда будет вносить вклад в замедление темпов роста цен.

Денежно-кредитные условия

Ставки денежного рынка и доходности ОФЗ увеличились. Однако с учетом возросших инфляционных ожиданий жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении несколько уменьшилась. Сберегательная активность населения немного снизилась, меняется ее структура.

Кредитование компаний в июне замедлилось, в розничном сегменте происходит оживление, в том числе за счет необеспеченных потребительских займов.

Рост инфляционных ожиданий россиян исключает вероятность снижения ставки

Экономика / Макроэкономика и бюджет

Расходы бюджета складываются значительно выше, чем в прошлые годы. По итогам года ЦБ ожидает более высокой динамики расходов и более высокого структурного дефицита. Первичный структурный дефицит с высокой вероятностью сохранится до 2028 г. включительно.

«Это означает, что при прочих равных денежно-кредитная политика должна обеспечить более сдержанный рост кредитования, чем складывался в II квартале», – пояснила Набиуллина.

Внешние условия и риски

Инфляция в мире продолжает ускоряться, в том числе из-за событий на Ближнем Востоке. Мировые цены на нефть остаются волатильными. ЦБ снизил прогноз цены на нефть на $5 за баррель на всем прогнозном горизонте. Баланс внешней торговли во II квартале складывался ниже ожиданий.

На прогнозном горизонте, по оценке ЦБ, преобладают проинфляционные риски. К ним относятся более медленное снижение напряженности на рынке труда, неопределенность с параметрами бюджета и снижение производственных возможностей некоторых отраслей. Вместе с тем ситуация с временным выбытием мощностей может иметь и дезинфляционные эффекты.

Будущие решения

С учетом новых вводных по бюджету и вероятных вторичных эффектов от произошедшего роста цен требуется более высокая траектория ключевой ставки. Ее диапазон на текущий год повышен до 14,5–14,6%, на следующий – до 10,5–12,5%.

«В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, возможны разные сценарии. Но в любом из них решения Банка России будут направлены на обеспечение возвращения инфляции к 4% на прогнозном горизонте», – заявила Набиуллина.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её