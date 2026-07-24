Главные заявления Набиуллиной после снижения ставки ЦБ

В июне рост цен ускорился. Основными причинами стали ситуация на топливном рынке и возобновление роста цен на плодоовощную продукцию, которая нетипично дешевела весной. Оперативные данные указывают, что удорожание топлива начинает распространяться на цены широкого круга товаров и услуг. Это отразилось на инфляционных ожиданиях, которые в июле значительно выросли.