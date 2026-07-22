Рост инфляционных ожиданий россиян исключает вероятность снижения ставки

Рост инфляционных ожиданий россиян исключает вероятность снижения ставкиПоказатель достиг максимума с марта 2022 года
Ожидания граждан относительно роста цен в ближайший год подскочили до 14,7% в июле с 12,4% в июне, следует из опроса, проведенного «инФОМом» для Банка России (в нем приняло участие 2000 респондентов из 54 субъектов РФ). Показатель, который отражает медианное значение оценок респондентов, достиг максимума с марта 2022 г. Резкий рост инфляционных ожиданий может быть связан с тем, что опрос проводился в разгар топливного кризиса – с 6 по 15 июля, когда в ряде регионов был зафиксирован дефицит бензина, а также были введены ограничения на его продажу, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Сильнее всего изменились ожидания среди домохозяйств без сбережений, в этой группе населения чувствительность к колебаниям цен на бензин максимальна. Наблюдаемая инфляция, по их оценкам, поднялась с 15,1% в июне до 17,1% в июле, а ожидания по росту цен на ближайший год взлетели с 13,6 до 16,5%. Среди домохозяйств со сбережениями рост был не таким значительным. Оценки наблюдаемой инфляции подросли с 13,0 до 13,1%, ожидания по росту цен на ближайший год увеличились с 11 до 13%. Медиана долгосрочных оценок (на ближайшие пять лет) выросла с 10,3 до 11,2% (это ниже уровней первого полугодия 2026 г.).