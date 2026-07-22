Рост инфляционных ожиданий россиян исключает вероятность снижения ставки

Сильнее всего изменились ожидания среди домохозяйств без сбережений, в этой группе населения чувствительность к колебаниям цен на бензин максимальна. Наблюдаемая инфляция, по их оценкам, поднялась с 15,1% в июне до 17,1% в июле, а ожидания по росту цен на ближайший год взлетели с 13,6 до 16,5%. Среди домохозяйств со сбережениями рост был не таким значительным. Оценки наблюдаемой инфляции подросли с 13,0 до 13,1%, ожидания по росту цен на ближайший год увеличились с 11 до 13%. Медиана долгосрочных оценок (на ближайшие пять лет) выросла с 10,3 до 11,2% (это ниже уровней первого полугодия 2026 г.).