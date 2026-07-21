Инфляционные ожидания россиян выросли до 14,7% в июле

2 июля первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РБК ТВ заявил, что сценарий, при котором Банк России будет повышать ключевую ставку, маловероятен. По его оценкам, даже при худшем сценарии на большинстве заседаний регулятора ставка останется неизменной. Причиной для таких решений Пьянов назвал стремление ЦБ поддерживать «слабопозитивный рост ВВП» и избежать рецессии. По его словам, рост цен на топливо также не исключает возможность дальнейших «гомеопатических» шагов по ставке: цены повлияют на неустойчивые компоненты и инфляционные ожидания.