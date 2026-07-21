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Главная / Экономика /

Инфляционные ожидания россиян выросли до 14,7% в июле

Ведомости

Инфляционные ожидания жителей России на ближайший год в июле увеличились до 14,7%. В июне показатель составлял 12,4%, следует из результатов опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.

Согласно данным регулятора, одновременно выросла и оценка текущей инфляции населением. В июле россияне оценивали ее в 15,1% против 14,2% в июне. Кроме того, ЦБ впервые представил данные по пятилетним ожиданиям: через пять лет граждане прогнозируют инфляцию на уровне 11,2%, тогда как месяцем ранее этот показатель составлял 10,3%.

В ЦБ увидели влияние роста цен на топливо на июльскую инфляцию

Экономика

17 июля «Ведомости» писали, что 14 из 20 опрошенных ими аналитиков ожидают, что совет директоров Банка России на заседании 24 июля сохранит ставку на текущем уровне (14,25%). Еще пять экспертов допускают снижение ставки: трое – до 14%, один – до 13,25–13,75%, один – до 13,25%. Один экономист ждет либо ее сохранения на текущем уровне, либо снижения на 25 базисных пунктов (б. п.) до 14%.

2 июля первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РБК ТВ заявил, что сценарий, при котором Банк России будет повышать ключевую ставку, маловероятен. По его оценкам, даже при худшем сценарии на большинстве заседаний регулятора ставка останется неизменной. Причиной для таких решений Пьянов назвал стремление ЦБ поддерживать «слабопозитивный рост ВВП» и избежать рецессии. По его словам, рост цен на топливо также не исключает возможность дальнейших «гомеопатических» шагов по ставке: цены повлияют на неустойчивые компоненты и инфляционные ожидания.

19 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 25 б. п. до 14,25%. Среди экспертов, опрошенных «Ведомостями», 14 из 19 экономистов прогнозировали снижение ставки сразу на 50 б. п. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, большинство участников заседания совета директоров отметили сокращение пространства для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

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