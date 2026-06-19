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Банк России снизил ставку до 14,25%

Регулятор опасается очередного разгона инфляции из-за чрезмерного смягчения ДКП
Анастасия Брянцева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

На заседании 19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) до 14,25%. Это девятое подряд снижение ставки. Лишь двое опрошенных «Ведомостями» экспертов ожидали такого решения. Большинство – 14 из 19 экономистов – ожидали снижения до 14%, еще один участник опроса называл диапазон 14–14,25%, другой считал вероятным снижение до 13,5–14%. Один аналитик предполагал, что ставка останется неизменной.

Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее, пишет ЦБ в релизе. Сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 г. может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии (14-14,5% в среднем в 2026 г., 8-10% в 2027 г., 7,5-8,5% в 2028 г. – «Ведомости»), предупредил регулятор.

Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, констатировал Центробанк. Сохраняются проинфляционные риски, связанные с высокими инфляционными ожиданиями, длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности, перечисляет регулятор. Также выросли проинфляционные риски из-за временного снижения производства моторного топлива, добавили в ЦБ.

Инфляция в России, по данным Росстата, с 9 по 15 июня составила 0,15% после 0,2% неделей ранее. С начала месяца рост цен к 15 июня составил 0,38%, с начала года – 3,68% (в 2025 г. с начала года к 15 июня цены выросли на 3,37%).

Инфляционные ожидания населения в июне снизились до 12,4% с 13% в мае, обновив минимум июля 2024 г. Среди респондентов со сбережениями ожидаемая инфляция снизилась до 11% (с 11,8%), среди тех, у кого их нет, – до 13,6% (с 14,1%). Наблюдаемая инфляция в июне также снизилась и составила 14,2% по сравнению с 15,1% месяцем ранее.

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Сводный индикатор бизнес-климата упал до 1,1 пункта в июне с 1,7 пунктов в мае, показал мониторинг предприятий ЦБ. Ценовые ожидания российских предприятий в июне продолжили снижаться пятый месяц подряд. Текущие оценки предприятий достигли 15,9 пункта (-0,5 пункта). Для сравнения: в мае текущие оценки составляли 16,4 пункта. Ожидания предприятий на ближайшие три месяца в июне достигли 7,3 пункта против 8,9 пункта в мае.

По итогам предыдущего заседания, 24 апреля, Банк России изменил прогноз по ключевой ставке к концу года с 12–13% до 14–14,5%. Ужесточение прогноза по ключевой ставке стало следствием изменения ожиданий регулятора относительно уровня инфляции на 2026 г. В феврале ЦБ пересмотрел собственный прогноз по росту цен в текущем году до 4,5–5,5% с ожидавшихся ранее 4–5%. Вызов для Банка России в 2026 г. заключается в том, чтобы выбрать такой уровень ключевой ставки, который не навредит экономике и при этом остановит «маховик инфляции», говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе «Альфа-саммита».

Сейчас все больше аргументов в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, говорил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью РБК. Индекс цен производителей промышленных товаров в I квартале 2026 г. снизился на 4%, по обрабатывающей промышленности – на 0,6%, что свидетельствует о снижении ценового давления на розничный рынок со стороны поставщиков, пояснил он. Пространство для маневра есть, продолжил министр, а как его использовать – снизить ключевую ставку побольше сразу и потом взять паузу или снижать постепенно – это исключительная прерогатива Банка России. 

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Высокий уровень ставки не позволяет ожидать, что ЦБ возьмет паузу, но масштаб инфляционных рисков ставит под вопрос возможность снижать ставку темпом 50 б. п., говорила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. В качестве аргументов в пользу шага в 25 б. п. она указывала то, что недельный рост цен в конце мая ускорился, статистика за апрель показала сильный рост спроса и сохранение низкой безработицы, а министр финансов заявил о смещении сроков достижения первичного структурного баланса бюджета.

Пространство для снижения ключевой ставки Центробанка не увеличилось, а снижение на каждом из ближайших заседаний не является неизбежным, говорил журналистам на ПМЭФ-2026 зампред Банка России Алексей Заботкин. Отвечая на вопрос, может ли регулятор перейти к снижению ставки на четверть процентного пункта (0,25 п. п.), зампред ЦБ отметил: «Если такая альтернатива будет предложена участниками обсуждения, то она будет предметно обсуждена».

Банк России не видит основания для дискуссии о корректировке принципов денежно-кредитной политики (ДКП) и включении в число задач поддержку экономического роста. Текущая цель ДКП, закрепленная в законе о Банке России, – ценовая стабильность, в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического роста, – исчерпывающа. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. ДКП способна и должна обеспечивать соответствие роста спроса производственным возможностям экономики, отметил он. Дополнительная «мягкость» или «гибкость» ДКП на практике будет означать лишь более высокую инфляцию, считает зампред ЦБ: это не поможет ни долгосрочному росту, ни структурной перестройке экономики.

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