Банк России снизил ставку до 14,25%

По итогам предыдущего заседания, 24 апреля, Банк России изменил прогноз по ключевой ставке к концу года с 12–13% до 14–14,5%. Ужесточение прогноза по ключевой ставке стало следствием изменения ожиданий регулятора относительно уровня инфляции на 2026 г. В феврале ЦБ пересмотрел собственный прогноз по росту цен в текущем году до 4,5–5,5% с ожидавшихся ранее 4–5%. Вызов для Банка России в 2026 г. заключается в том, чтобы выбрать такой уровень ключевой ставки, который не навредит экономике и при этом остановит «маховик инфляции», говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе «Альфа-саммита».