Банк России снизил ставку до 14,25%Регулятор опасается очередного разгона инфляции из-за чрезмерного смягчения ДКП
На заседании 19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) до 14,25%. Это девятое подряд снижение ставки. Лишь двое опрошенных «Ведомостями» экспертов ожидали такого решения. Большинство – 14 из 19 экономистов – ожидали снижения до 14%, еще один участник опроса называл диапазон 14–14,25%, другой считал вероятным снижение до 13,5–14%. Один аналитик предполагал, что ставка останется неизменной.
Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее, пишет ЦБ в релизе. Сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 г. может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии (14-14,5% в среднем в 2026 г., 8-10% в 2027 г., 7,5-8,5% в 2028 г. – «Ведомости»), предупредил регулятор.
Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, констатировал Центробанк. Сохраняются проинфляционные риски, связанные с высокими инфляционными ожиданиями, длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности, перечисляет регулятор. Также выросли проинфляционные риски из-за временного снижения производства моторного топлива, добавили в ЦБ.
Инфляция в России, по данным Росстата, с 9 по 15 июня составила 0,15% после 0,2% неделей ранее. С начала месяца рост цен к 15 июня составил 0,38%, с начала года – 3,68% (в 2025 г. с начала года к 15 июня цены выросли на 3,37%).
Инфляционные ожидания населения в июне снизились до 12,4% с 13% в мае, обновив минимум июля 2024 г. Среди респондентов со сбережениями ожидаемая инфляция снизилась до 11% (с 11,8%), среди тех, у кого их нет, – до 13,6% (с 14,1%). Наблюдаемая инфляция в июне также снизилась и составила 14,2% по сравнению с 15,1% месяцем ранее.
Сводный индикатор бизнес-климата упал до 1,1 пункта в июне с 1,7 пунктов в мае, показал мониторинг предприятий ЦБ. Ценовые ожидания российских предприятий в июне продолжили снижаться пятый месяц подряд. Текущие оценки предприятий достигли 15,9 пункта (-0,5 пункта). Для сравнения: в мае текущие оценки составляли 16,4 пункта. Ожидания предприятий на ближайшие три месяца в июне достигли 7,3 пункта против 8,9 пункта в мае.
По итогам предыдущего заседания, 24 апреля, Банк России изменил прогноз по ключевой ставке к концу года с 12–13% до 14–14,5%. Ужесточение прогноза по ключевой ставке стало следствием изменения ожиданий регулятора относительно уровня инфляции на 2026 г. В феврале ЦБ пересмотрел собственный прогноз по росту цен в текущем году до 4,5–5,5% с ожидавшихся ранее 4–5%. Вызов для Банка России в 2026 г. заключается в том, чтобы выбрать такой уровень ключевой ставки, который не навредит экономике и при этом остановит «маховик инфляции», говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе «Альфа-саммита».
Сейчас все больше аргументов в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, говорил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью РБК. Индекс цен производителей промышленных товаров в I квартале 2026 г. снизился на 4%, по обрабатывающей промышленности – на 0,6%, что свидетельствует о снижении ценового давления на розничный рынок со стороны поставщиков, пояснил он. Пространство для маневра есть, продолжил министр, а как его использовать – снизить ключевую ставку побольше сразу и потом взять паузу или снижать постепенно – это исключительная прерогатива Банка России.
Высокий уровень ставки не позволяет ожидать, что ЦБ возьмет паузу, но масштаб инфляционных рисков ставит под вопрос возможность снижать ставку темпом 50 б. п., говорила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. В качестве аргументов в пользу шага в 25 б. п. она указывала то, что недельный рост цен в конце мая ускорился, статистика за апрель показала сильный рост спроса и сохранение низкой безработицы, а министр финансов заявил о смещении сроков достижения первичного структурного баланса бюджета.
Пространство для снижения ключевой ставки Центробанка не увеличилось, а снижение на каждом из ближайших заседаний не является неизбежным, говорил журналистам на ПМЭФ-2026 зампред Банка России Алексей Заботкин. Отвечая на вопрос, может ли регулятор перейти к снижению ставки на четверть процентного пункта (0,25 п. п.), зампред ЦБ отметил: «Если такая альтернатива будет предложена участниками обсуждения, то она будет предметно обсуждена».
Банк России не видит основания для дискуссии о корректировке принципов денежно-кредитной политики (ДКП) и включении в число задач поддержку экономического роста. Текущая цель ДКП, закрепленная в законе о Банке России, – ценовая стабильность, в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического роста, – исчерпывающа. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. ДКП способна и должна обеспечивать соответствие роста спроса производственным возможностям экономики, отметил он. Дополнительная «мягкость» или «гибкость» ДКП на практике будет означать лишь более высокую инфляцию, считает зампред ЦБ: это не поможет ни долгосрочному росту, ни структурной перестройке экономики.