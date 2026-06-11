Центробанк оценил влияние бюджетного дефицита на динамику инфляции

По данным Минфина, дефицит бюджета по итогам мая составил 6 трлн руб. (2,6% ВВП). За аналогичный период прошлого года показатель был вдвое меньше – 3 трлн руб., или 1,4% ВВП. Сейчас дефицит уже более чем в полтора раза превысил прогнозируемый по итогам всего года план в 1,6% ВВП (3,8 трлн руб.). Доходы по итогам января – мая составили 14,8 трлн руб., расходы – 20,8 трлн руб., сообщил Минфин.