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Главная / Экономика /

Центробанк оценил влияние бюджетного дефицита на динамику инфляции

Вклад госсектора в совокупный спрос остается высоким
Дарья Мосолкина
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
Максим Стулов
Максим Стулов / Ведомости

Дезинфляционный вклад федерального бюджета, который предполагался принятым осенью законом о бюджете на 2026–2028 гг., пока не материализовался. По­этому Центробанк при принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП) учитывает, что доля госсектора в совокупном спросе остается высокой. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин.

По данным Минфина, дефицит бюджета по итогам мая составил 6 трлн руб. (2,6% ВВП). За аналогичный период прошлого года показатель был вдвое меньше – 3 трлн руб., или 1,4% ВВП. Сейчас дефицит уже более чем в полтора раза превысил прогнозируемый по итогам всего года план в 1,6% ВВП (3,8 трлн руб.). Доходы по итогам января – мая составили 14,8 трлн руб., расходы – 20,8 трлн руб., сообщил Минфин.

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