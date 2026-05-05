Экономисты предложили включить поддержку роста экономики в число целей ЦБ

Россия же на этом фоне выглядит «исключением из закономерности», так как, несмотря на высокую подверженность макроэкономическим шокам (в частности, шокам предложения), она имеет наиболее жесткий одинарный мандат не только де-юре, но и де-факто, отмечается в статье. В общих чертах правило Тейлора гласит, что ЦБ должен корректировать процентную ставку из-за отклонения инфляции от таргета или разрыва выпуска: если экономика перегрета, ставку нужно повысить, при спаде – снизить. Авторы со ссылкой на исследования западных и российских экономистов указывают, что для России правило Тейлора заметно отличается от других стран. В частности, Банк России существенно реагирует на инфляцию и валютный курс рубля и при этом «реакция на выпуск либо отсутствует, либо является слабо проциклической», отмечают они.