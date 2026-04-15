Политика

Что рассказал Путин о причинах снижения ВВП

Президент провел совещание по вопросам экономики
Валерия Хлобыстова
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. »Ведомости» собрали главные заявления российского лидера.

Состояние российской экономики

  • Пока траектория макроэкономических показателей в России остается ниже ожиданий аналитиков. Президент подчеркнул, что динамика в том числе находится на более низком уровне, чем прогнозировали правительство РФ и Центральный банк.

  • В первые два месяца 2026 г. ВВП России упал на 1,8%. Как отметил глава государства, это связано с сезонными факторами. Он объяснил, что в январе было на два рабочих дня меньше, чем в 2025 г. В феврале их было на один меньше. «Но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране», – заключил президент.

  • Сокращение производства в январе – феврале 2026 г. затронуло обрабатывающие отрасли и промышленность в целом. Путин отметил, что такая динамика коснулась в том числе строительства, и назвал его «важным, системно значимым направлением».

Сбалансированность бюджета

  • В стране необходимо удержать курс на сбалансированность бюджета даже в условиях колебаний на внешних рынках. Бюджет, по словам российского лидера, должен быть устойчивым и нацеленным на развитие.

  • Правительство России уже разработало меры, которые позволят сбалансировать бюджет и оставить его устойчивым. Участники совещания обсудят эти предложения.

  • Необходимо нацелить работу финансового блока на подготовку конкретных мер для стимулирования роста экономики. Властям следует проработать адекватные решения, которые помогут преодолеть «в целом ожидаемые тенденции, которые и проявляются в последнее время».

Безработица в России

  • Безработица в России продолжает оставаться на низком уровне (2,1%). По мнению Путина, это позволяет говорить об изменениях на рынке труда в стране.

  • Глава государства подчеркнул, что сейчас развиваются гибкие платформенные виды занятости.

Читайте также:Дефицит бюджета за три месяца превысил план на год
