Что рассказал Путин о причинах снижения ВВП

В первые два месяца 2026 г. ВВП России упал на 1,8%. Как отметил глава государства, это связано с сезонными факторами. Он объяснил, что в январе было на два рабочих дня меньше, чем в 2025 г. В феврале их было на один меньше. «Но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране», – заключил президент.