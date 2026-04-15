Что рассказал Путин о причинах снижения ВВП

Что рассказал Путин о причинах снижения ВВППрезидент провел совещание по вопросам экономики
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. »Ведомости» собрали главные заявления российского лидера.
Состояние российской экономики
Пока траектория макроэкономических показателей в России остается ниже ожиданий аналитиков. Президент подчеркнул, что динамика в том числе находится на более низком уровне, чем прогнозировали правительство РФ и Центральный банк.
В первые два месяца 2026 г. ВВП России упал на 1,8%. Как отметил глава государства, это связано с сезонными факторами. Он объяснил, что в январе было на два рабочих дня меньше, чем в 2025 г. В феврале их было на один меньше. «Но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране», – заключил президент.
Сокращение производства в январе – феврале 2026 г. затронуло обрабатывающие отрасли и промышленность в целом. Путин отметил, что такая динамика коснулась в том числе строительства, и назвал его «важным, системно значимым направлением».
Сбалансированность бюджета
В стране необходимо удержать курс на сбалансированность бюджета даже в условиях колебаний на внешних рынках. Бюджет, по словам российского лидера, должен быть устойчивым и нацеленным на развитие.
Правительство России уже разработало меры, которые позволят сбалансировать бюджет и оставить его устойчивым. Участники совещания обсудят эти предложения.
Необходимо нацелить работу финансового блока на подготовку конкретных мер для стимулирования роста экономики. Властям следует проработать адекватные решения, которые помогут преодолеть «в целом ожидаемые тенденции, которые и проявляются в последнее время».
Безработица в России
Безработица в России продолжает оставаться на низком уровне (2,1%). По мнению Путина, это позволяет говорить об изменениях на рынке труда в стране.
Глава государства подчеркнул, что сейчас развиваются гибкие платформенные виды занятости.