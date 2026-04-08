Дефицит бюджета за три месяца превысил план на год

Дефицит бюджета за три месяца превысил план на годМинфин объясняет это опережающим финансированием расходов
Дефицит федерального бюджета достиг 4,576 трлн руб. по итогам января – марта 2026 г., что на 2,616 трлн руб. больше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Минфин. Ведомство отмечает, что высокие значения размера дефицита в начале года, «главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов». Законом о бюджете утвержден дефицит на 2026 г. в размере 3,786 трлн руб. Текущий уровень дефицита на 20,87% выше запланированного.
Расходы составили 12,885 трлн руб., что на 17% выше уровня прошлого года. Минфин объясняет опережающую динамику трат в I квартале 2026 г. «оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов».
Доходы в I квартале 2026 г. оказались на 8,2% ниже уровня прошлого года, они составили 8,31 трлн руб. (в январе – марте 2025 г. – 9,055 трлн руб.). Нефтегазовые доходы ниже прошлогодних уровней на 45,4%, они составили 1,443 трлн руб. Из-за снижения цен на нефть показатели ниже, чем в 2025 г., и также меньше их базового размера в январе – марте текущего года.
В марте нефтегазовые доходы бюджета выросли на 45% по сравнению с февралем (до 617 млрд руб.). Недопоступление до запланированной суммы составило 234,3 млрд руб. К январю рост составил 56,9% – тогда они были на минимуме с июля 2020 г. (393,2 млрд руб.). При этом они все еще на 43% ниже, чем год назад.
Ненефтегазовые доходы федерального бюджета выросли на 7,1% и составили 6,866 трлн руб. При этом поступления оборотных налогов, включая НДС, выросли на 8,9%, сообщает Минфин. В части поступления ключевых ненефтегазовых доходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом (+6,7%) наблюдается положительная динамика, отмечает ведомство.
«Динамика поступления доходов и финансирования расходов в течение января – марта 2026 г. свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете», – заявляет министерство.
Минфин напомнил, что приостановил ежемесячные операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота по бюджетному правилу до 1 июля 2026 г. «Решение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны. При возобновлении операций будут определены особенности проведения расчетов с учетом объема отложенной покупки/продажи иностранной валюты и золота», – сообщает Минфин. Бюджетное правило на 2026 г. предусматривает цену отсечения нефти марки Urals в размере $59/барр. Средний уровень цен нефти сорта Urals за февраль составил $44,59/барр., за март – $77/барр., по данным Минэкономразвития.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 7 апреля говорил, что дисконт на российскую нефть снижается на фоне изменений на мировом энергетическом рынке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день сообщал, что Россия получает большое количество запросов на поставки энергоресурсов на фоне мирового энергетического кризиса.
Конфликт США с Ираном и блокада Ормузского пролива привели к росту цены российской нефти и СПГ, алюминия и других сырьевых товаров, сообщило 1 апреля Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media. По прогнозам Bloomberg, экспорт российской нефти может увеличиться на $40 млрд, если цена останется высокой до конца года. С 12 марта США разрешили на месяц продажу российских нефти и нефтепродуктов, которые уже были погружены на танкеры.