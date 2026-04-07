Главная / Политика /

Песков: у России огромное количество запросов на покупку энергоресурсов

Рынок и рыночная конъюнктура в области энергетики полностью изменились – Кремль
Россия получает огромное количество запросов на приобретение энергоресурсов на фоне мирового энергетического кризиса. Об этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ведем переговоры. Ведем переговоры таким образом, чтобы эта ситуация наилучшим образом соответствовала именно нашим интересам», – подчеркнул представитель Кремля, комментируя возможное формирование альтернативных направлений поставок нефти и газа.

Отвечая на вопрос о контактах с европейскими странами, Песков указал на взаимодействие с Сербией и Венгрией. Он добавил, что мир уже уверенно вступил на путь довольно серьезного экономического и энергетического кризиса, масштабы которого разрастаются изо дня в день. «Конечно, рынок и конъюнктура рыночная в области энергетики, энергоресурсов полностью изменились», – пояснил представитель Кремля.

30 марта сообщалось, что Сербия договорилась с Россией о продлении контракта на поставки газа на три месяца на благоприятных условиях. Как сообщал президент страны Александр Вучич, договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Но 5 апреля появились данные, что рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию обнаружили взрывчатку. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал инцидент угрозой инфраструктуре, а глава МИДа страны Петер Сийярто заявил, что попытка диверсии представляет собой посягательство на суверенитет страны.

