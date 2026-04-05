Сийярто назвал попытку диверсии на газопроводе нападением на суверенитет Венгрии
Венгрия расценивает попытку диверсии на сербском участке газопровода «Турецкий поток» как прямое нападение на свой суверенитет, поскольку именно по этому маршруту страна получает основные объемы российского газа. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто после того, как в Сербии рядом с газопроводом обнаружили взрывчатки и детонаторы.
Сийярто прямо не обвинил Украину в организации диверсии, но обратил внимание на недавние события. Он напомнил, что в последние недели украинская сторона ввела против Венгрии «нефтяную блокаду», перекрыв транзит по трубопроводу «Дружба», а затем атаковала беспилотниками объекты «Турецкого потока» на российской территории.
«И вот сегодня еще один случай. Рядом с газопроводом «Турецкий поток» сербские коллеги нашли взрывчатку, достаточную для его подрыва», – заявил министр в видеообращении, которое транслировали венгерские телеканалы (цитата по ТАСС).
Сийярто подчеркнул, что Венгрия самым решительным образом осуждает новое посягательство на ее суверенитет, так как удар по безопасности энергоснабжения равносилен удару по суверенитету страны.
Он подчеркнул, что под угрозу была поставлена безопасность газопровода, который гарантирует Венгрии поставки природного газа.
После того как сербские спецслужбы обнаружили взрывчатку на ключевом газовом объекте, связывающем Сербию и Венгрию, премьер министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что 5 апреля во второй половине дня созвал экстренное заседание Совета обороны.