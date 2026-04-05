Сийярто назвал попытку диверсии на газопроводе нападением на суверенитет Венгрии

Венгрия расценивает попытку диверсии на сербском участке газопровода «Турецкий поток» как прямое нападение на свой суверенитет, поскольку именно по этому маршруту страна получает основные объемы российского газа. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто после того, как в Сербии рядом с газопроводом обнаружили взрывчатки и детонаторы.