Вучич сообщил о продлении газового контракта с Россией на три месяца
Сербия договорилась с Россией о продлении контракта на поставки газа на три месяца на благоприятных условиях. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.
По его словам, договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Мы получили продление договора по газу еще на три месяца на весьма благоприятных условиях», – сказал Вучич (цитата по «РИА Новости»).
Он пояснил, что в ходе разговора обсуждались темы медицины, фармакологии, участия российских компаний в проектах в Сербии и другие важные вопросы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщал, что Россия была и готова остаться надежным поставщиком энергоресурсов на любые мировые рынки, включая европейский. Также он признал, что российско-сербские контакты по теме поставок газа «действительно ведутся», но призвал дождаться официальных сообщений о контактах на высшем уровне.