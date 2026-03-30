Вучич сообщил о продлении газового контракта с Россией на три месяца

Ведомости

Сербия договорилась с Россией о продлении контракта на поставки газа на три месяца на благоприятных условиях. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

По его словам, договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы получили продление договора по газу еще на три месяца на весьма благоприятных условиях», – сказал Вучич (цитата по «РИА Новости»).

Он пояснил, что в ходе разговора обсуждались темы медицины, фармакологии, участия российских компаний в проектах в Сербии и другие важные вопросы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщал, что Россия была и готова остаться надежным поставщиком энергоресурсов на любые мировые рынки, включая европейский. Также он признал, что российско-сербские контакты по теме поставок газа «действительно ведутся», но призвал дождаться официальных сообщений о контактах на высшем уровне.

