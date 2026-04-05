Рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию обнаружили взрывчаткуВучич и Орбан обсудили ситуацию по телефону
Рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию обнаружили взрывчатку, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Facebook
Он сообщил, что провел экстренные консультации с президентом Сербии Александром Вучичем после того, как сербские спецслужбы обнаружили взрывчатку на ключевом газовом объекте, связывающем две страны. Орбан сообщил, что 5 апреля во второй половине дня созвал экстренное заседание Совета обороны.
Как пишет Srbija Danas со ссылкой на Вучича, армия и полиция нашли утром 5 апреля в районе села Велебит, в нескольких сотнях метров от газопровода, который доставляет российский газ по «Турецкому потоку» в обе страны, два рюкзака со взрывчаткой.
На севере Сербии развернулась масштабная спецоперация: армия и полиция оцепили села Велебит, Трешньевац и Войвода Зимонич после обнаружения подозрительных предметов вблизи газопровода. В районе работают 140 силовиков, задействована авиация.
Из-за угрозы взрыва блокированы ключевые дорожные маршруты по направлению Трешньевац – Войвода Зимонич и Войвода Зимонич – Велебит. Обыск ведется комбинированным способом – с земли и с воздуха. Над территорией постоянно кружат вертолеты, координирующие действия спецслужб. Передвижение граждан в районе блокировки затруднено.
«Газпром» сообщил, что с 00:40 до 01:00 мск 2 апреля три украинских беспилотника самолетного типа атаковали компрессорную станцию «Русская». Она обеспечивает экспортные поставки газа по газопроводу «Турецкий поток». Атаку отразили силы Минобороны РФ и мобильные оперативные группы. Объект не был поражен. С 17 по 19 марта ВСУ предприняли 22 попытки атак с применением беспилотников по станции «Русская».