Рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию обнаружили взрывчатку

«Газпром» сообщил, что с 00:40 до 01:00 мск 2 апреля три украинских беспилотника самолетного типа атаковали компрессорную станцию «Русская». Она обеспечивает экспортные поставки газа по газопроводу «Турецкий поток». Атаку отразили силы Минобороны РФ и мобильные оперативные группы. Объект не был поражен. С 17 по 19 марта ВСУ предприняли 22 попытки атак с применением беспилотников по станции «Русская».