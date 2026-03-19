«Газпром» сообщил о новых атаках ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока»БПЛА пытались ударить по станции «Русская»
Удары были предприняты по компрессорным станциям:
«Русская» – 22 дрона,
«Казачья» – 3 дрона,
«Береговая» – один дрон.
Поражения объектов не допущено. Совместными действиями Минобороны РФ и мобильных оперативных групп все атаки отражены.
«Газпром» пишет, что со стороны ВСУ происходит эскалация атак на объекты критически важной инфраструктуры.
12 марта Минобороны РФ сообщило, что Украина атаковала ударными беспилотниками компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Объект обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Атака была предпринята с целью прекращения поставки газа европейским потребителям, отметили в ведомстве.
На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это абсолютно безрассудные действия. Он отметил, что это атаки на объект международной нитки международного нефтепровода.