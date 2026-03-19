«Газпром» сообщил о новых атаках ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока»

В период с 17 по 19 марта вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки поразить при помощи беспилотников станции, которые обеспечивают экспортные поставки газа по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». Об этом сообщил «Газпром» в своем Telegram-канале.