Песков назвал безрассудными попытки Киева атаковать станцию «Русская»
Попытки Украины атаковать компрессорную станцию «Русская» являются безрассудными действиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это еще одно нападение на объект международной нитки международного нефтепровода, который обеспечивает энергетическую безопасность и Турции, и целого ряда других стран. Абсолютно безрассудные действия киевского режима», – сказал он. Песков напомнил, что «Русская» обеспечивает перекачку газа по «Турецкому потоку».
12 марта Минобороны РФ сообщило, что Украина атаковала ударными беспилотниками компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Объект обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку».
Атака была предпринята с целью прекращения поставки газа европейским потребителям, отметили в ведомстве.
11 марта также были зафиксированы атаки на «Русскую». Тогда Песков заявил, что Москва предупреждала Анкару о планах диверсий Киева на трубопроводах.