Минобороны: ВСУ атаковали инфраструктуру «Турецкого потока» и «Голубого потока»Целью атак было прекращение поставок газа европейским потребителям
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, чтобы добиться остановки поставок газа из России в страны Европы. Об этом заявило Минобороны РФ. Ведомство напомнило, что станция обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».
Атака велась с 23:47 10 марта до 05:08 11 марта. Четыре БПЛА самолетного типа были сбиты зенитчиками, еще два украинских дрона перехвачены истребителями. Еще три БПЛА были сбиты мобильными группами ПВО над компрессорной станцией.
Одновременно Киев попытался атаковать компрессорную станцию «Береговая» трубопровода «Голубой поток» в районе Туапсе. Для этого использовали 14 беспилотников. Ущерба объекту нет, заверили в Минобороны.
«Турецкий поток» и «Голубой поток»
«Голубок поток» предназначен для поставок газа в Турцию, он тоже расположен в Черном море. Газопровод позволяет осуществлять поставки, минуя страны-транзитеры. Он находится в эксплуатации с 2003 г. и имеет мощность 16 млрд куб. м ежегодно.
В Кремле атаку газовых объектов в условиях мирового энергокризиса назвали «безответственной». «Это обнажает сущность киевского режима», – подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские специальные службы фиксируют попытки Украины подготовиться к новым диверсиям. Так он прокомментировал информацию о возможных попытках подрыва трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море.
Президент России Владимир Путин 24 февраля на коллегии ФСБ предупреждал о возможных попытках подрыва «Турецкого потока» и «Голубого потока». По его словам, противники «никак успокоиться не могут, не знают, что сделать, чтобы разрушить этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами».