Минобороны: ВСУ атаковали инфраструктуру «Турецкого потока» и «Голубого потока»

– это газопровод, который соединяет Россию и Турцию и проходит по дну Черного моря. Его ввели в эксплуатацию в январе 2020 г. Энергоресурс по этому трубопроводу экспортируется не только в Турцию, но и в страны Юго-Восточной Европы. Мощность каждой из двух ниток газопровода — 15,75 млрд куб. м в год.

«Голубок поток» предназначен для поставок газа в Турцию, он тоже расположен в Черном море. Газопровод позволяет осуществлять поставки, минуя страны-транзитеры. Он находится в эксплуатации с 2003 г. и имеет мощность 16 млрд куб. м ежегодно.