ВСУ атаковали компрессорную станцию «Газпрома» на юге России

Начиная с 24 февраля объекты «Газпрома» на юге России подверглись атакам 12 раз, говорится в сообщении компании. Эти объекты относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и обеспечивают надежность экспортных поставок газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».