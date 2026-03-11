Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Бизнес /

ВСУ атаковали компрессорную станцию «Газпрома» на юге России

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по компрессорной станции (КС) «Русская» на юге России. Накануне были также зафиксированы атаки на КС «Береговая» и «Казачья». Об этом сообщил Telegram-канал «Газпрома».

Начиная с 24 февраля объекты «Газпрома» на юге России подверглись атакам 12 раз, говорится в сообщении компании. Эти объекты относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и обеспечивают надежность экспортных поставок газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Отмечается, что все атаки украинской армии были отражены.

В период с 16:00 до 20:00 мск силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 36 беспилотников ВСУ над регионами РФ. Шесть воздушных целей поразили в Краснодарском крае.

Станция «Русская» расположена в Анапском районе Краснодарского края. Это начальная точка поставок газа по «Турецкому потоку». 24 февраля на заседании коллегии ФСБ президент России Владимир Путин предупредил, что спецслужбы получили информацию о возможных попытках подрыва трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её