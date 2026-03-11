ВСУ атаковали компрессорную станцию «Газпрома» на юге России
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по компрессорной станции (КС) «Русская» на юге России. Накануне были также зафиксированы атаки на КС «Береговая» и «Казачья». Об этом сообщил Telegram-канал «Газпрома».
Начиная с 24 февраля объекты «Газпрома» на юге России подверглись атакам 12 раз, говорится в сообщении компании. Эти объекты относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и обеспечивают надежность экспортных поставок газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».
Отмечается, что все атаки украинской армии были отражены.
В период с 16:00 до 20:00 мск силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 36 беспилотников ВСУ над регионами РФ. Шесть воздушных целей поразили в Краснодарском крае.
Станция «Русская» расположена в Анапском районе Краснодарского края. Это начальная точка поставок газа по «Турецкому потоку». 24 февраля на заседании коллегии ФСБ президент России Владимир Путин предупредил, что спецслужбы получили информацию о возможных попытках подрыва трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море.