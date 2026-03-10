Силы ПВО ликвидировали 36 украинских беспилотников за четыре часа

По данным ведомства, больше всего БПЛА – 12 единиц – российские военные сбили над Крымом. Еще по семь дронов были нейтрализованы над Белгородской областью и над акваторией Черного моря. Шесть воздушных целей поразили в Краснодарском крае, две – в Курской области, по одной – в Брянской и Смоленской областях.