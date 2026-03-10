Газета
Политика

Силы ПВО ликвидировали 36 украинских беспилотников за четыре часа

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 36 беспилотников ВСУ в период с 16:00 до 20:00 мск. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max.

По данным ведомства, больше всего БПЛА – 12 единиц – российские военные сбили над Крымом. Еще по семь дронов были нейтрализованы над Белгородской областью и над акваторией Черного моря. Шесть воздушных целей поразили в Краснодарском крае, две – в Курской области, по одной – в Брянской и Смоленской областях.

Вечером 10 марта Украина нанесла ракетный удар по территории Брянска. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в Советском районе города произошло задымление продуктами горения. Позже стало известно, что шестеро жителей погибли в результате ракетного удара, еще 37 человек получили ранения.

