ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по территории Брянска, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, Киев намеренно атаковал мирных жителей. В результате удара есть погибшие и раненые. Богомаз рассказал, что в городе принимаются меры для локализации и ликвидации последствий атаки.
В 19:26 мск губернатор написал, что в Советском районе Брянска произошло задымление продуктами горения. Он призвал ограничить нахождение жителей на улице, а также закрыть окна.
8 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что регион подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Пострадавших в результате атаки не было, однако серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Удар привел к перебоям с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в области.