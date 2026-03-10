Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по территории Брянска, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, Киев намеренно атаковал мирных жителей. В результате удара есть погибшие и раненые. Богомаз рассказал, что в городе принимаются меры для локализации и ликвидации последствий атаки.

В 19:26 мск губернатор написал, что в Советском районе Брянска произошло задымление продуктами горения. Он призвал ограничить нахождение жителей на улице, а также закрыть окна.

8 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что регион подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Пострадавших в результате атаки не было, однако серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Удар привел к перебоям с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в области.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте