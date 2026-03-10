ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску

8 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что регион подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Пострадавших в результате атаки не было, однако серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Удар привел к перебоям с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в области.