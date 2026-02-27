Кремль: РФ передала Турции информацию о планах Киева подорвать газопроводы

В сентябре 2022 г. на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошло четыре утечки в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В результате взрывов уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», но Германия не разрешила ввести ее в эксплуатацию.