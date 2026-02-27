Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Кремль: РФ передала Турции информацию о планах Киева подорвать газопроводы

Ведомости

Российские специальные службы фиксируют попытки Украины подготовиться к новым диверсиям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные о возможных попытках подрыва трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море.

«Эта информация нами неоднократно доводилась до турецких коллег», – подчеркнул представитель Кремля.

24 февраля президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ сообщил об информации о вероятных попытках подрыва «Турецкого потока» и «Голубого потока» в Черном море. Он поручил спецслужбам усилить антитеррористическую защищенность объектов энергоинфраструктуры.

В сентябре 2022 г. на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошло четыре утечки в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В результате взрывов уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», но Германия не разрешила ввести ее в эксплуатацию.

В августе 2025 г. Süddeutsche Zeitung писала, что следователи в ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, которые участвовали в подрыве «Северных потоков». Выяснены имена семи подозреваемых, на их арест выданы ордера. По данным «РИА Новости», в диверсионную группу входил координатор операции украинец Сергей Кузнецов, задержанный в Италии 21 августа 2025 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь