Кремль: РФ передала Турции информацию о планах Киева подорвать газопроводы
Российские специальные службы фиксируют попытки Украины подготовиться к новым диверсиям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные о возможных попытках подрыва трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море.
«Эта информация нами неоднократно доводилась до турецких коллег», – подчеркнул представитель Кремля.
24 февраля президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ сообщил об информации о вероятных попытках подрыва «Турецкого потока» и «Голубого потока» в Черном море. Он поручил спецслужбам усилить антитеррористическую защищенность объектов энергоинфраструктуры.
В сентябре 2022 г. на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошло четыре утечки в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В результате взрывов уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», но Германия не разрешила ввести ее в эксплуатацию.
В августе 2025 г. Süddeutsche Zeitung писала, что следователи в ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, которые участвовали в подрыве «Северных потоков». Выяснены имена семи подозреваемых, на их арест выданы ордера. По данным «РИА Новости», в диверсионную группу входил координатор операции украинец Сергей Кузнецов, задержанный в Италии 21 августа 2025 г.