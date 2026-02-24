Путин заявил о возможных попытках подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков

Путин заявил о возможных попытках подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоковПрезидент поручил усилить защиту объектов энергоинфраструктуры
Президент России Владимир Путин заявил о том, что есть информация о возможных попытках подрыва трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море. Об этом он сказал на заседании коллегии ФСБ.
«Сейчас вот информация тоже, наша оперативная, идет. В СМИ сегодня должна быть, наверное уже есть, не успел ничего посмотреть, но речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря», – сказал глава государства.
«Никак успокоиться не могут, не знают, что сделать, чтобы разрушить этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами», – добавил он.
Президент поручил спецслужбам усилить антитеррористическую защищенность объектов энергоинфраструктуры.
26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошло четыре утечки в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В результате взрывов уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», однако Германия не разрешила ввести ее в эксплуатацию.
27 августа 2025 г. Süddeutsche Zeitung писала, что следователи в Германии, вероятно, установили личности всех диверсантов, которые принимали участие в подрыве «Северных потоков». Отмечалось, что выяснены имена семи подозреваемых, на их арест выданы ордера. «РИА Новости» со ссылкой на европейский ордер на арест сообщало, что в диверсионную группу входили семь человек, в частности координатор операции украинец Сергей Кузнецов, задержанный в Италии 21 августа 2025 г.