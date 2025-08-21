Что известно о задержанном в Италии подозреваемом в подрыве «Северных потоков»Прокуратура Генуи также запросила информацию об участии украинца во взрыве в порту Савоны
The Wall Street Journal уточняет, что Сергей К. ранее служил в Службе безопасности Украины (СБУ) и является отставным капитаном ВСУ. Предположительно, он возглавлял группу, состоящую из двух военных и четырех гражданских водолазов, тайно нанятых специальным украинским подразделением для установки взрывных устройств на газопроводах.
Итальянская прокуратура Генуи запросила информацию о возможной причастности Сергея К. к взрыву на нефтяном танкере Seajewel в порту Савоны в феврале 2025 г., пишет ANSA. СМИ сообщали, что на корпусе судна образовалась пробоина от двух магнитных мин, одна из которых была обнаружена на дне.
Задержание украинца уже вызвало реакцию в европейской политике. Евродепутат от Австрии Гаральд Вилимски потребовал приостановить выплаты Украине до завершения расследования подрывов «Северных потоков». Россия же настаивает на объективном расследовании инцидента и привлечении к ответственности всех виновных, заявил посол РФ в Германии.
26 сентября 2022 г. стало известно о повреждении двух ниток «Северного потока», а также одной из двух ниток газопровода «Северный поток – 2» (так и не был запущен) из-за взрывов в территориальных водах Швеции и Дании. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма, но к расследованию Москву не допустили.
До этого, летом 2022 г., прокачка газа по нему сначала снизилась, а затем была остановлена. Трубопровод был запущен в 2011–2012 гг., общие инвестиции в проект составили 7,4 млрд евро. Он предназначен для поставок газа из России в Германию и другие страны Европы по дну Балтийского моря. Он являлся основным каналом поставки российского газа в страны Евросоюза. В 2021 г., по данным Nord Stream, поставки по газопроводу составили 59,2 млрд куб. м газа.
14 августа 2024 г. The Wall Street Journal писала, что подрыв «Северных потоков» лично одобрил президент Украины Владимир Зеленский, но позже попросил отменить операцию. Несмотря на это, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел операцию.
Президент РФ Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В августе 2024 г. в ФРГ выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. Под подозрение попали трое граждан Украины.