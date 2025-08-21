Что известно о задержанном в Италии подозреваемом в подрыве «Северных потоков»

До этого, летом 2022 г., прокачка газа по нему сначала снизилась, а затем была остановлена. Трубопровод был запущен в 2011–2012 гг., общие инвестиции в проект составили 7,4 млрд евро. Он предназначен для поставок газа из России в Германию и другие страны Европы по дну Балтийского моря. Он являлся основным каналом поставки российского газа в страны Евросоюза. В 2021 г., по данным Nord Stream, поставки по газопроводу составили 59,2 млрд куб. м газа.