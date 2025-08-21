«РИА Новости»: арестованный по делу о «Северных потоках» украинец сдался сам
Украинец, арестованный в Италии по делу о теракте на «Северных потоках», сдался без сопротивления. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на итальянских карабинеров.
Ранее Der Spiegel писал о том, что подозреваемого в подрыве газопроводов «Северных поток» задержали в Италии – им является украинец Сергей К. Мужчину задержали в провинции Римини (Италия) в ночь на 21 августа на основании европейского ордера на арест. Он «подозревается в соучастии в организации взрывов и неконституционном саботаже», следует из заявления.
14 августа в Германии был выдан ордер на арест по делу о подрывах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента. Первые две страны не определили виновников произошедшего. В июле 2024 г. стало известно, что немецкое правительство не собирается обнародовать какие-либо подробности о ходе расследования диверсии.