«РИА Новости»: арестованный по делу о «Северных потоках» украинец сдался сам

Ранее Der Spiegel писал о том, что подозреваемого в подрыве газопроводов «Северных поток» задержали в Италии – им является украинец Сергей К. Мужчину задержали в провинции Римини (Италия) в ночь на 21 августа на основании европейского ордера на арест. Он «подозревается в соучастии в организации взрывов и неконституционном саботаже», следует из заявления.