В ФРГ выдан ордер на арест подозреваемого в подрывах «Северных потоков» украинца

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента. Первые две страны не определили виновников произошедшего. В июле 2024 г. стало известно, что немецкое правительство не собирается обнародовать какие-либо подробности о ходе расследования диверсии.