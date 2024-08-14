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В ФРГ выдан ордер на арест подозреваемого в подрывах «Северных потоков» украинца

Подозреваются также двое других граждан Украины
Ведомости

В Германии выдан ордер на арест по делу о подрывах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщает газета Süddeutsche Zeitung, а также Die Zeit и ARD.

«Подозреваемый – украинец, последнее место жительства которого, как утверждается, находится в Польше. <...> С тех пор он скрывается», – говорится в материале.

По данным расследования, проведенного тремя СМИ, в причастности к подрывам «Северных потоков» также подозреваются двое других граждан Украины, в том числе женщина. Отмечено, что они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента. Первые две страны не определили виновников произошедшего. В июле 2024 г. стало известно, что немецкое правительство не собирается обнародовать какие-либо подробности о ходе расследования диверсии.

27 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что молчание в странах Евросоюза о диверсии на газопроводах «Северный поток» является актом капитуляции, а теракт, по всей видимости, мог быть совершен по указанию США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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