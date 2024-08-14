В ФРГ выдан ордер на арест подозреваемого в подрывах «Северных потоков» украинца

В ФРГ выдан ордер на арест подозреваемого в подрывах «Северных потоков» украинцаПодозреваются также двое других граждан Украины
В Германии выдан ордер на арест по делу о подрывах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщает газета Süddeutsche Zeitung, а также Die Zeit и ARD.
«Подозреваемый – украинец, последнее место жительства которого, как утверждается, находится в Польше. <...> С тех пор он скрывается», – говорится в материале.
По данным расследования, проведенного тремя СМИ, в причастности к подрывам «Северных потоков» также подозреваются двое других граждан Украины, в том числе женщина. Отмечено, что они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам.
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента. Первые две страны не определили виновников произошедшего. В июле 2024 г. стало известно, что немецкое правительство не собирается обнародовать какие-либо подробности о ходе расследования диверсии.
27 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что молчание в странах Евросоюза о диверсии на газопроводах «Северный поток» является актом капитуляции, а теракт, по всей видимости, мог быть совершен по указанию США.