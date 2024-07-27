Орбан счел капитуляцией молчание ЕС на тему подрыва «Северных потоков»

«То, что мы слова не говорим о взрыве "Северных потоков", что даже Германия не реагирует на теракт, совершенный, по всей видимости, по указанию США, против ее собственности, что мы не говорим об этом, не расследуем, не хотим выяснить и потребовать поднять вопрос юридически... – это не что иное, как акт капитуляции», – сказал Орбан во время выступления в Румынии (цитата по «РИА Новости»).