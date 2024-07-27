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Орбан счел капитуляцией молчание ЕС на тему подрыва «Северных потоков»

Ведомости

Молчание в странах Евросоюза о диверсии на газопроводах «Северный поток» является актом капитуляции, а теракт, по всей видимости, мог быть совершен по указанию США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«То, что мы слова не говорим о взрыве "Северных потоков", что даже Германия не реагирует на теракт, совершенный, по всей видимости, по указанию США, против ее собственности, что мы не говорим об этом, не расследуем, не хотим выяснить и потребовать поднять вопрос юридически... – это не что иное, как акт капитуляции», – сказал Орбан во время выступления в Румынии (цитата по «РИА Новости»).

Европейская политика, отметил венгерский премьер, «рухнула», она утратила самостоятельность и полностью копирует поведение демократической партии США.

26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», которые проходят через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Расследованием занялись Швеция, Дания и Германия. Первые две страны уже прекратили расследования, не определив виновников произошедшего. В июле 2024 г. стало известно, что немецкое правительство не собирается обнародовать какие-либо подробности о ходе расследования диверсии.

Попытка иностранного государства уничтожить газопровод, по которому Венгрия получает российский газ, была бы признана Будапештом терактом и поводом для войны, говорил Орбан в 2023 г. в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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