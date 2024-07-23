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ФРГ не планирует публиковать ход расследования диверсии на «Северных потоках»

Ведомости

Правительство Германии не собирается обнародовать какие-либо подробности о ходе расследования диверсии на «Северных потоках». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет с ответами кабмина почти на 100 вопросов фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) о расследовании ЧП.

В документе говорится, что федеральное правительство и генеральная прокуратура не считают возможным публиковать предварительные или промежуточные результаты расследования, «поскольку это поставило бы под угрозу цель следствия».

По данным газеты, депутаты обратились к правительству ФРГ еще в апреле 2024 г., ответ пришел 17 июля. В документе власти Германии, в частности, комментируют обмен информацией с правоохранителями других стран (о каких именно государствах идет речь, не уточняется) и причины длительного расследования. Часть вопросов при этом оставлена без ответа из-за чувствительности информации.

26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», которые проходят через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Расследованием занялись Швеция, Дания и Германия. Первые две страны уже прекратили расследования, не определив виновников произошедшего.

Москва неоднократно призывала провести независимое расследование и допустить до него Россию. В Кремле сочли абсурдным завершение расследования в Дании и отказ полиции возбуждать уголовное дело. Решение Швеции по «Северным потокам» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «примечательным», отметив, что Стокгольм не смог установить виновных при том, что было опубликовано много данных о том, кто может стоять за атакой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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