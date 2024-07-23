ФРГ не планирует публиковать ход расследования диверсии на «Северных потоках»

Москва неоднократно призывала провести независимое расследование и допустить до него Россию. В Кремле сочли абсурдным завершение расследования в Дании и отказ полиции возбуждать уголовное дело. Решение Швеции по «Северным потокам» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «примечательным», отметив, что Стокгольм не смог установить виновных при том, что было опубликовано много данных о том, кто может стоять за атакой.