ФРГ не планирует публиковать ход расследования диверсии на «Северных потоках»
Правительство Германии не собирается обнародовать какие-либо подробности о ходе расследования диверсии на «Северных потоках». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет с ответами кабмина почти на 100 вопросов фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) о расследовании ЧП.
В документе говорится, что федеральное правительство и генеральная прокуратура не считают возможным публиковать предварительные или промежуточные результаты расследования, «поскольку это поставило бы под угрозу цель следствия».
По данным газеты, депутаты обратились к правительству ФРГ еще в апреле 2024 г., ответ пришел 17 июля. В документе власти Германии, в частности, комментируют обмен информацией с правоохранителями других стран (о каких именно государствах идет речь, не уточняется) и причины длительного расследования. Часть вопросов при этом оставлена без ответа из-за чувствительности информации.
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», которые проходят через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Расследованием занялись Швеция, Дания и Германия. Первые две страны уже прекратили расследования, не определив виновников произошедшего.
Москва неоднократно призывала провести независимое расследование и допустить до него Россию. В Кремле сочли абсурдным завершение расследования в Дании и отказ полиции возбуждать уголовное дело. Решение Швеции по «Северным потокам» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «примечательным», отметив, что Стокгольм не смог установить виновных при том, что было опубликовано много данных о том, кто может стоять за атакой.