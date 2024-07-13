Захарова заявила о сговоре Швеции и США по делу о диверсии на «Северных потоках»

26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», которые проходят через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Расследованием занялись Швеция, Дания и Германия. В феврале 2024 г. первые две страны прекратили расследования, не определив виновников произошедшего.