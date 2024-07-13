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Захарова заявила о сговоре Швеции и США по делу о диверсии на «Северных потоках»

Ведомости

Бенефициаром подрыва газопроводов «Северный поток» являются США, в этом состоит причина «правовой апатии» Швеции, власти которой решили прекратить расследование ЧП. Об этом «РИА Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон напомнил 13 июля, что власти завершили расследование диверсии, а на просьбу журналиста Time рассказать что-нибудь о выводах следствия он ответил, что не может этого сделать.

«Напомню, преступление совершено в особой экономической зоне Швеции. И причина такой правовой апатии в том, что главный бенефициар теракта – администрация [президента США Джо] Байдена, который и не скрывал соответствующих планов», – сказала Захарова.

Швеция, по ее мнению, «не имеет ни права, ни воли» возражать Вашингтону. Представитель российского МИДа добавила, что речь идет о «международном сговоре с целью сокрытия тяжкого преступления – теракта», а Стокгольму «отведена соответствующая роль в этой круговой поруке».

26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», которые проходят через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Расследованием занялись Швеция, Дания и Германия. В феврале 2024 г. первые две страны прекратили расследования, не определив виновников произошедшего.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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