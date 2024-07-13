Захарова заявила о сговоре Швеции и США по делу о диверсии на «Северных потоках»
Бенефициаром подрыва газопроводов «Северный поток» являются США, в этом состоит причина «правовой апатии» Швеции, власти которой решили прекратить расследование ЧП. Об этом «РИА Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон напомнил 13 июля, что власти завершили расследование диверсии, а на просьбу журналиста Time рассказать что-нибудь о выводах следствия он ответил, что не может этого сделать.
«Напомню, преступление совершено в особой экономической зоне Швеции. И причина такой правовой апатии в том, что главный бенефициар теракта – администрация [президента США Джо] Байдена, который и не скрывал соответствующих планов», – сказала Захарова.
Швеция, по ее мнению, «не имеет ни права, ни воли» возражать Вашингтону. Представитель российского МИДа добавила, что речь идет о «международном сговоре с целью сокрытия тяжкого преступления – теракта», а Стокгольму «отведена соответствующая роль в этой круговой поруке».
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», которые проходят через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Расследованием занялись Швеция, Дания и Германия. В феврале 2024 г. первые две страны прекратили расследования, не определив виновников произошедшего.