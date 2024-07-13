Швеция отказалась раскрывать итоги расследования взрыва на «Северных потоках»

«У нас было официальное расследование, потому что это произошло не на территории Швеции, но в ее экономической зоне. Оно было проведено довольно традиционным образом, и они (следователи) заключили, что не могут обвинить кого-либо. У них не было дела. Так что для нас оно закрыто», – сказал Кристерссон.