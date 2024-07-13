Швеция отказалась раскрывать итоги расследования взрыва на «Северных потоках»
Швеция завершила расследование диверсии на газопроводах «Северный поток», власти пришли к выводу, что предъявить обвинение в случившемся некому, заявил в интервью журналу Time премьер-министр страны Ульф Кристерссон.
«У нас было официальное расследование, потому что это произошло не на территории Швеции, но в ее экономической зоне. Оно было проведено довольно традиционным образом, и они (следователи) заключили, что не могут обвинить кого-либо. У них не было дела. Так что для нас оно закрыто», – сказал Кристерссон.
На просьбу журналиста рассказать что-нибудь о выводах следствия, шведский премьер ответил, что не может этого сделать.
В ночь на 26 сентября 2022 г. на «Северных потоках» произошел взрыв. В обоих трубопроводах упало давление. Расследованием занялись Швеция, Дания и Германия, а Москва неоднократно призывала провести его с участием России. В феврале 2024 г. первые две страны прекратили расследования, не определив виновников произошедшего.
В конце апреля заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности организации призвал провести международное расследование взрывов на «Северных потоках» под эгидой ООН. МИД Швеции заявил, что не видит в нем необходимости.
В середине февраля этого года президент РФ Владимир Путин заявил, что запустить уцелевшую после диверсий нитку газопровода «Северный поток» можно было бы за неделю, но в Германии делать этого не хотят.