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Швеция отказалась раскрывать итоги расследования взрыва на «Северных потоках»

Ведомости

Швеция завершила расследование диверсии на газопроводах «Северный поток», власти пришли к выводу, что предъявить обвинение в случившемся некому, заявил в интервью журналу Time премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

«У нас было официальное расследование, потому что это произошло не на территории Швеции, но в ее экономической зоне. Оно было проведено довольно традиционным образом, и они (следователи) заключили, что не могут обвинить кого-либо. У них не было дела. Так что для нас оно закрыто», – сказал Кристерссон.

На просьбу журналиста рассказать что-нибудь о выводах следствия, шведский премьер ответил, что не может этого сделать.

В ночь на 26 сентября 2022 г. на «Северных потоках» произошел взрыв. В обоих трубопроводах упало давление. Расследованием занялись Швеция, Дания и Германия, а Москва неоднократно призывала провести его с участием России. В феврале 2024 г. первые две страны прекратили расследования, не определив виновников произошедшего.

В конце апреля заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности организации призвал провести международное расследование взрывов на «Северных потоках» под эгидой ООН. МИД Швеции заявил, что не видит в нем необходимости.

В середине февраля этого года президент РФ Владимир Путин заявил, что запустить уцелевшую после диверсий нитку газопровода «Северный поток» можно было бы за неделю, но в Германии делать этого не хотят.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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