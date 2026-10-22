Решетников: на развитие туризма в регионах направят 101 млрд рублей
На развитие туристической инфраструктуры российских регионов в 2027–2029 гг. предусмотрено около 101 млрд руб. Об этом Минэкономразвития сообщило в своем Telegram-канале.
Средства планируется направить на строительство модульных гостиниц, развитие туристических кластеров и морских курортов, а также благоустройство пляжей и общественных пространств.
7 октября сообщалось, что правительство выделило 3 млрд руб. на создание туристической инфраструктуры в Адыгее, Бурятии и Тверской области. 14 августа «Ведомости» писали, что спрос на агротуризм в России вырос в первом полугодии. Объекты сельского туризма, созданные при поддержке Минсельхоза, в январе – июне 2026 г. посетило около 360 000 человек – на треть больше, чем за первое полугодие 2025 г.
В октябре 2025 г. премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия намерена увеличить долю туризма в ВВП до 5%. В 2024 г., сообщал премьер, этот показатель составил чуть менее 3%.