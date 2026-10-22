Решетников: на развитие туризма в регионах направят 101 млрд рублей

7 октября сообщалось, что правительство выделило 3 млрд руб. на создание туристической инфраструктуры в Адыгее, Бурятии и Тверской области. 14 августа «Ведомости» писали, что спрос на агротуризм в России вырос в первом полугодии. Объекты сельского туризма, созданные при поддержке Минсельхоза, в январе – июне 2026 г. посетило около 360 000 человек – на треть больше, чем за первое полугодие 2025 г.