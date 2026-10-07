Кабмин выделил 3 млрд рублей на туристическую инфраструктуру в трех регионах
Правительство выделило 3 млрд руб. на создание туристической инфраструктуры в Адыгее, Бурятии и Тверской области. Об этом сообщили в представительстве кабмина.
«Средства позволят продолжить строительство инженерных сетей и автомобильных дорог, связывающих туристические объекты курортов «Лагонаки», «Волшебный Байкал» и «Завидово», – говорится в сообщении.
В октябре 2025 г. премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия намерена увеличить долю туризма в ВВП до 5%. В 2024 г., сообщал премьер, этот показатель составил чуть менее 3%.
14 августа «Ведомости» писали, что спрос на агротуризм в России вырос в первом полугодии. Объекты сельского туризма, созданные при поддержке Минсельхоза, в январе – июне 2026 г. посетило около 360 000 человек – на треть больше, чем за первое полугодие 2025 г.
При этом, по словам представителя платформы агротуризма «Свое за городом» (принадлежит Россельхозбанку), динамика роста спроса по сравнению с показателем первого полугодия 2025 г. замедлилась – тогда число реализованных туров на площадке выросло более чем на 60%.