Пашинян анонсировал запуск «Маршрута Трампа» 22 ноября
22 ноября Армения официально объявит о старте проекта «Маршрут Трампа для трехстороннего мира и процветания» (TRIPP). Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе конференции DigiTec 2026, которая прошла в Ереване. По его данным, важной частью этого проекта является сфера энергетики, передает издание Armenia Today.
«Мы уже связаны с Ираном, мы уже связаны с Грузией, и мы инвестируем, чтобы передача энергии стала более эффективной», – сказал он.
По словам Пашиняна, для развития региональных энергетических связей Армения планирует подключить свою электроэнергетическую сеть к сетям Турции и Азербайджана.
8 августа 2025 г. Армения и Азербайджан подписали рамочное соглашение о мире. Стороны обязались полностью прекратить огонь, соблюдать взаимный суверенитет и возобновить торговые отношения. Соглашение предусматривало «конкретный путь к миру» и решение вопроса транзита между основной территорией Азербайджана и его анклавом – Нахичеванью, который граничит с Турцией. Важным элементом соглашения стало предоставление Арменией США исключительных прав на развитие и долгосрочную застройку транспортного коридора через свою территорию. Коридор получил название «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания».
7 ноября Вашингтон, Баку и Ереван запустили трехсторонние технические плановые группы для продвижения TRIPP. Стороны договорились учредить первые две трехсторонние плановые группы, сосредоточенные на транспорте и передаче электроэнергии, и подтвердили свои обязательства по скорейшему запуску всех форматов TRIPP.