8 августа 2025 г. Армения и Азербайджан подписали рамочное соглашение о мире. Стороны обязались полностью прекратить огонь, соблюдать взаимный суверенитет и возобновить торговые отношения. Соглашение предусматривало «конкретный путь к миру» и решение вопроса транзита между основной территорией Азербайджана и его анклавом – Нахичеванью, который граничит с Турцией. Важным элементом соглашения стало предоставление Арменией США исключительных прав на развитие и долгосрочную застройку транспортного коридора через свою территорию. Коридор получил название «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания».