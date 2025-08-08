Трамп: мирное соглашение Армении и Азербайджана включает прекращение огня
Президент США Дональд Трамп объявил, что Армения и Азербайджан обязались полностью прекратить огонь, соблюдать взаимный суверенитет и возобновить торговые отношения в рамках подписанного мирного соглашения.
«Благодаря этому соглашению нам наконец удалось установить мир, — заявил Трамп на церемонии подписания соглашения в присутствии президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме. — Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю, поездки и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга».
8 августа Трамп объявил, что в этот день в Белом доме состоится подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. По его словам, Вашингтон вел продолжительные переговоры со странами, и теперь Пашинян и Алиев примут участие в мирном саммите в США.
7 августа Reuters сообщал, что стороны договорились подписать рамочное соглашение о мире.