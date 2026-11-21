Минобороны сообщало о том, что минувшей ночью российские военные поразили беспилотниками объекты энергетики Украины и морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Под удар попала Криворожская ТЭС, она обеспечивала работу предприятий ВПК Украины. Также удар был нанесен по электроподстанции 110 кВ в Сарнах Ровенской области, задействованной в подаче электроэнергии военным предприятиям. В районе Одессы на переходе морем российские военные уничтожили сухогруз. Он доставлял грузы двойного назначения для украинской армии.