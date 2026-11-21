Армия ударила по месту совещания высокопоставленных военных ВСУ
Российская армия поразила место совещания высокопоставленных военных ВСУ и представителей ВПК, в их числе были и иностранцы. Об этом сообщает Минобороны России.
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС России также нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры. Их использовали в интересах ВСУ. Под удар попали места производства и хранения беспилотников и безэкипажных катеров, а также военные аэродромы. Российские войска также поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В общей сложности ВС РФ нанесли удары в 148 районах.
Минобороны сообщало о том, что минувшей ночью российские военные поразили беспилотниками объекты энергетики Украины и морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Под удар попала Криворожская ТЭС, она обеспечивала работу предприятий ВПК Украины. Также удар был нанесен по электроподстанции 110 кВ в Сарнах Ровенской области, задействованной в подаче электроэнергии военным предприятиям. В районе Одессы на переходе морем российские военные уничтожили сухогруз. Он доставлял грузы двойного назначения для украинской армии.