В ночь на 20 ноября силы ПВО уничтожили 310 украинских беспилотников над 14 регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. Наиболее серьезные последствия зафиксировали в Смоленской области: там повреждены гражданский промышленный объект и энергообъект, но обошлось без пострадавших.