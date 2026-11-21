ПВО за ночь уничтожила 275 беспилотников над регионами
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 275 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.
Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской и Смоленской областями, Крымом и над Черным морем.
В ночь на 20 ноября силы ПВО уничтожили 310 украинских беспилотников над 14 регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. Наиболее серьезные последствия зафиксировали в Смоленской области: там повреждены гражданский промышленный объект и энергообъект, но обошлось без пострадавших.
За неделю силы ПВО ликвидировали 6808 украинских беспилотников.
В МИДе заявили, что Украина усилила атаки против России на фоне возобновления переговоров по урегулированию конфликта.