Ленинградская область уже подвергалась массированным атакам дронов. В ночь на 11 ноября силы ПВО сбили рекордные 150 беспилотников – это была самая масштабная атака на регион с начала 2026 г. Целью удара стала портовая зона Усть-Луги, где возник пожар и пострадали три работника. Тогда же временно приостанавливал работу аэропорт «Пулково», а два пассажирских лайнера перенаправили в Хельсинки.