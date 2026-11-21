В Ленинградской области идет отражение атаки, сбито 49 БПЛА
Над территорией Ленинградской области уничтожили 49 беспилотников ВСУ. Боевая работа продолжается, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Ленинградская область уже подвергалась массированным атакам дронов. В ночь на 11 ноября силы ПВО сбили рекордные 150 беспилотников – это была самая масштабная атака на регион с начала 2026 г. Целью удара стала портовая зона Усть-Луги, где возник пожар и пострадали три работника. Тогда же временно приостанавливал работу аэропорт «Пулково», а два пассажирских лайнера перенаправили в Хельсинки.
До этого крупнейшей считалась атака на регион 18 октября, когда уничтожили 145 беспилотников. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой на гражданские объекты в Санкт-Петербурге и области.