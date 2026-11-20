Axios: Уиткофф и Кушнер провели переговоры с чиновниками из Катара по Ирану
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с высокопоставленными чиновниками из Катара в Берлине. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на два источника, знакомых с ходом встречи.
По словам собеседников портала, в ходе встречи стороны обсудили «посреднические усилия» между США и Ираном. Axios пояснил, что Катар выступает ключевым посредником в данном вопросе и уже несколько недель пытается достичь соглашений по возобновлению режима прекращения огня и началу переговоров.
20 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Иран заинтересован в заключении соглашения с США, но пока не готов принять условия Вашингтона.
19 ноября газета The New York Times писала, что американский лидер изучает возможность нанесения новой серии масштабных военных ударов по Ирану. Окончательного решения Трамп пока не принял. По данным издания, сейчас он рассматривает предупреждения Израиля о том, что Тегеран восстановил запасы ракет и беспилотников, а также продвинулся в разработке химического и биологического оружия.
17 ноября CNN сообщил, что Иран разрабатывает планы по нападению на высокопоставленных чиновников администрации Трампа с помощью подрыва «грязной бомбы» или химического оружия в Вашингтоне. Собеседники уточнили при этом, что эти данные о предполагаемых планах являются попыткой обеспечить себе варианты действий, а не признаком неминуемого нападения.
В тот же день официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал безосновательными сообщения СМИ о «грязной бомбе». Он подчеркнул, что Иран готов ответить на любые акты агрессии и призвал международное сообщество не допускать нарушений международного права, предупредив о возможных тяжелых последствиях бездействия.