19 ноября газета The New York Times писала, что американский лидер изучает возможность нанесения новой серии масштабных военных ударов по Ирану. Окончательного решения Трамп пока не принял. По данным издания, сейчас он рассматривает предупреждения Израиля о том, что Тегеран восстановил запасы ракет и беспилотников, а также продвинулся в разработке химического и биологического оружия.