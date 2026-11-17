17 ноября CNN со ссылкой на источники сообщил, что Иран разрабатывает планы по нападению на высокопоставленных чиновников администрации Трампа путем подрыва «грязной бомбы» или химического оружия в Вашингтоне. Собеседники уточнили при этом, что эти данные о предполагаемых планах являются попыткой обеспечить себе варианты действий, а не признаком неминуемого нападения.