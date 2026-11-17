МИД Ирана назвал сообщения СМИ о «грязной бомбе» безосновательными
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал безосновательными сообщения СМИ о «грязной бомбе», которую Тегеран собирается использовать для покушения на высокопоставленных чиновников Белого дома. Об этом он написал в соцсети X.
«Те, кто инициировал агрессию против Ирана, сейчас стремятся создать в СМИ основу для своих коварных планов, распространяя необоснованные обвинения», – сообщил Багаи.
Также он подчеркнул, что считает беспочвенными публикацию The New York Times, согласно которой иранские плотины связаны с ракетными базами. По его словам, противники Тегерана таким образом пытаются найти оправдания для атак на жизненно важные объекты Исламской Республики.
Представитель иранского МИДа заявил, что Иран готов ответить на любые акты агрессии. Он призвал международное сообщество не допускать нарушений международного права, предупредив о возможных тяжелых последствиях бездействия.
17 ноября CNN со ссылкой на источники сообщил, что Иран разрабатывает планы по нападению на высокопоставленных чиновников администрации Трампа путем подрыва «грязной бомбы» или химического оружия в Вашингтоне. Собеседники уточнили при этом, что эти данные о предполагаемых планах являются попыткой обеспечить себе варианты действий, а не признаком неминуемого нападения.